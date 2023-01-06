التحرير الفلسطينية تؤكد التصدى لفرض الاحتلال الإسرائيلى الواقع على الأرض بالبناء والتوسع

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التصدي على كافة الأصعدة للاحتلال الإسرائيلي والبرنامج المعلن لحكومته، والذي يستند إلى محاولة فرض الواقع على الأرض بالبناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني.

وحذرت اللجنة التنفيذية -في البيان الصادر عنها عقب اجتماعها، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله- من خطورة قيام أحد أعضاء حكومة الاحتلال، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمحاولات الجارية للتمهيد لتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانيا وزمانيا، الأمر الذي يتطلب وضع آليات عملية فورية للجم التصعيد والعدوان الفاشي لحكومة الاحتلال.

وطالبت اللجنة بسرعة دعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد، ودعوة منظمة التعاون الإسلامي للوقوف أمام هذه الجريمة الخطيرة.

وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الجهود لإطلاق سراح جثامين الشهداء الأبطال المحتجزة في ما تسمى "مقابر الأرقام"، وثلاجات الاحتلال.

ووجهت اللجنة التحية إلى الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الأبطال الرازحين في زنازين الاحتلال الذين يتصدون بصمودهم وتحديهم وإرادتهم الصلبة لكل محاولات الاحتلال لكسر هذه العزيمة التي لا تلين، مؤكدة تضافر كل الجهود للوقوف إلى جانبهم من أجل إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط أو تمييز، وخاصة الأسرى القادة والقدامى والنساء والأطفال والمرضى والإداريين.

وأكدت اللجنة التنفيذية أنها ستواصل اجتماعاتها الدورية من أجل استكمال التحرك على الصعيد الدولي الذي قررت اللجنة أن تقوم به، لفضح سياسات الاحتلال ونزع الشرعية عنه.