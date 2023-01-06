الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبنانى: المخابرات أنجزت التحقيقات الأساسية فى حادث الاعتداء على دورية اليونيفيل

الجيش اللبنانى
الجيش اللبنانى

أعلنت قيادة الجيش اللبنانى أن مديرية المخابرات أنجزت التحقيقات الأساسية في حادثة العاقبية والتي تعرضت فيها دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) إلى إطلاق نار أدى لمقتل جندى من الكتيبة الإيرلندية وإصابة 3 جنود من مواطنيه.

 

وأكدت قيادة الجيش اللبناني - في بيان لها- أن مديرية المخابرات بالجيش أحالت ملف على القضاء المختص بتاريخ 3 يناير الجارى.


وفي وقت سابق، وجه القضاء العسكري اللبناني اتهاما لـ 7 أشخاص بإطلاق النار على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أثناء سيرها في منطقة العاقبية الواقعة في نطاق مدينة صيدا بمحافظة الجنوب في وقت متأخر من ليل الأربعاء الموافق 14 ديسمبر الماضي، مما أدى لمقتل جندي وإصابة 3 آخرين.


وكانت (اليونيفيل) قد أعلنت في 15 ديسمبر الماضي، مقتل جندي من جنود حفظ السلام وإصابة 3 آخرين جميعهم من الكتيبة الإيرلندية في حادث وقع في منطقة العاقبية التابعة لمدينة صيدا، وذلك خارج منطقة عمليات "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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