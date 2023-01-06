الهند تخصص 2.3 مليار دولار لدعم إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

وافقت الحكومة الهندية على تخصيص 2.3 مليار دولار لدعم إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر، بهدف جعل الهند مركزا عالميا للصناعة الناشئة.

ويشكل هذا التمويل خطوة أولى نحو إنشاء القدرة على إنتاج ما لا يقل عن 5 ملايين طن متري من الهيدروجين الأخضر بحلول نهاية هذا العقد، بحسب صحيفة هندوستان تايمز الهندية.



وقال وزير الإعلام والإذاعة الهندى أنوراج ثاكور إن مبادرة التمويل تستهدف "جعل الهيدروجين الأخضر متاحا وخفض تكلفته على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما أنه سيساعد الهند أيضا على تقليل انبعاثاتها ولتصبح مُصدرا رئيسيا في هذا المجال".



وأشار إلى أن التمويل سيساعد أيضا في إضافة حوالي 125 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، موضحا أنه حتى أكتوبر الماضي، كان لدى الهند حوالي 166 جيجاوات من الطاقة المتجددة.



وتتمثل الأهداف الأخرى في توفير أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، وجذب المزيد من الاستثمار الخاص إلى القطاع، وتقليل واردات الوقود الأحفوري، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بمقدار 50 مليون طن متري.