الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: مجلس القضاء الأعلى يدعو القضاة إلى العودة لممارسة عملهم بالمحاكم

القضاء الأعلى بلبنان
القضاء الأعلى بلبنان

 دعا مجلس القضاء الأعلى بلبنان جميع القضاة إلى العودة لممارسة مهامهم بما يؤمن استمرارية المرفق العام القضائي وتسيير عمل المحاكم والدوائر القضائية كافة بما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقاً للإمكانيات المتاحة، وذلك بعدما دخل أغلب القضاة في البلاد فى اعتكاف (إضراب) مفتوح منذ منتصف شهر أغسطس الماضي.

 

وأكد مجلس القضاء الأعلى - في بيان له - أنه يتبنى مطالب القضاة المحقة المعنوية والمادية كافة، وسيسعى إلى تحقيقها رغم كل الأوضاع الصعبة والمعوقات، مشيرا إلى أن دعوة القضاة للعودة جاءت في ضوء ما تم تحقيقه لتاريخه، وما جرت مناقشته في الجمعية العمومية للقضاة العدليين التي انعقدت في 28 ديسمبر الماضى.


وأشار المجلس أنه سيواصل متابعة السعي لتحقيق هذه المطالب، مشددا على ضرورة صون التضامن القضائي، الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، لقيام القضاء بدوره ومهامه، في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والاستثنائية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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