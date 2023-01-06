خبير تحكيمى يكشف مدى صحة هدف الداخلية فى شباك الزمالك

كشف أحمد الشناوي الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، مدى صحة هدف الداخلية في شباك الزمالك خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد سقط في فخ التعادل أمام الداخلية، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري.

وقال أحمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية " هدف الداخلية تسلل، وكان يجب على الفار أن يطلب من الحكم مشاهدة اللعبة".

وأضاف " لاعب الداخلية متسلل ويوجد محاولة واضحة من جانب اللاعب للوصول إلى الكرة، فهناك تداخل مع الخصم للعب الكرة، ومدافع الزمالك يحاول الوصول إلى الكرة، ولولا وجود المدافع في اللعبة لكان الهدف صحيح".

وتابع: أن "الركلة الركنية الأخيرة لصالح الزمالك التي جاء منها الهدف صحيحة، لان الكرة أتت من رأس اللاعب سامسون لحارس مرمى الداخلية".