عبدالله المغازي: مخاطبة الشباب بلغتهم يساهم في تحصينهم ضد أفكار التطرف

كشف الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن عدد من السياسيات في سبيل تحصين الشباب.

وقال خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر"، والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الخميس، إن علاقات مصر الخارجية جيدة للغاية، لافتا إلى يجب تقديم نماذج علمية وثقافية جديدة وذات مصداقية لمخاطبة الشباب في الداخل وتوعيتهم فكريا من الشائعات التي بثها القوى المعادية لمصر.

وأكد على ضرورة توعية الشباب وتعزيز وتحصين الأمن الفكري من خلال الرد على الشائعات باستمرار وتصعيد القيادات صاحبة المصداقية للتعامل مع الشباب وتوفير المعلومة.

وأضاف الدكتور عبدالله المغازي: كنت أول من شارك في تشكيل فريق عمل بين المجتمع المدني والدولة المصرية بطريقة علمية صحيحة حينما كنت معاونا لرئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز دور المجتمع المدني والتعاون معا في مواجهة كافة الأمور على كافة المستويات.

وأشار إلى مصر كانت تعاني من ضغوط كثيرة جدا منذ عام 2013 وجماعة الإخوان استغلت هذه الظروف والأحداث الصعبة لبث سموها لدى الشباب، لافتا إلى أنه يجب مواجهتهم بالصراحة والمصداقية والتوعية وظهور المسئولين بكثرة للرد عليهم.

ولفت إلى أنه يجب تقديم النماذج المتميزة وتطعيم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالخبرات، وهناك العديد من النماذج الجيدة التي تحتاج إلى مزيد من الخبرات، لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أحد الأدوات التي يجب استخدامها بشكل جيد.

وتابع معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مخاطبة الشباب بلغتهم يساهم في تحصين الشباب ضد أفكار التطرف، ولافتا إلى أن محاربة الأعداء بنفس أسلحتهم أهم الطرق لمواجهتهم.