هشام عباس: أفضل السماع لفايد محمد فايد وعبد المطلب كثيراً

قال الفنان هشام عباس، إنه كثيراً كان يحب السماع لفايد محمد فايد والراحل محمد عبد المطلب، وذلك لأنه كان شديد الإعجاب بأعمالهم وأصواتهم.

عزيز الشافعي

وأكد الفنان هشام عباس، خلال لقائه ببرنامج "أنغام" مع المطربة الكبيرة أنغام، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الملحن الكبير عزيز الشافعي ييمتلك موهبة تميزه بصورة كبيرة، حيث يستطيع قراءة الفنان وما يليق عليه من ألحان.

شوفي

وأضاف في حديثه، أن أغنية "شوفي" من تأليف الفنان مصطفى كامل، ولهذا تحتل هذه الغنوة مكانة خاصة في قلبه، مشيراً أنها لاقت إعجاب الجمهور بصورة كبيرة فور طرحها بالأسواق.

وكان آخر أعمال هشام عباس كليب أغنية "السهر والانبساط"، الذي طرحه النجم أكرم حسني مؤخرًا في موسم احتفالات الكريسماس، وشارك به أيضًا النجم حميد الشاعري.