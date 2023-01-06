خبير سياسي: القوى المعادية لمصر تستخدم كتائبها لتزييف الحقائق

علق الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، على انتشار الشائعات المتكررة ضد الدولة المصرية عبر منصات السوشيال ميديا.

وقال خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر"، والمُذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الخميس، إن تعميق الهوية تمثل أهمية كبيرة جدا في ظل مرور المجتمع بفترة انتقالية صعبة للغاية، وهناك غزو ثقافي كبير وليست هناك آليات للمواجهة.

وأضاف: "استطاعت القوى المعادية الداخلية والخارجية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال كتائبها الالكترونية ونشر الوعي الزائف لدى الشباب، مطالبا بضرورة إنشاء هيئة وطنية للسوشيال ميديا على غرار الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام".

وتابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، يتم تشكيل الوعي لدى المواطن عبر العديد من الوسائل من بينها القنوات الشرعية الأسرة والجامعة والإعلام والدراما والسينما والأحزاب السياسية، لافتا إلى أن يجب مروجي الشائعات بنفس الأدوات للتغلب عليهم.

وطالب الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، بضرورة إنشاء هيئة وطنية للسوشيال ميديا على غرار الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وتعيين 10 و 20 ألف من الشباب الذين يجيدون التعامل مع مواقع التواصل لمواجهة الشائعات وتوفير رواتب لهم.