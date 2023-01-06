الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر التحريات فى اتهام عامل خردة بتعذّب ابنته حتى الموت بـ أبو النمرس

حبس متهم
حبس متهم

حصلت " الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عامل خردة بقتل ابنته، وتعذيبها حتى الموت في أبو النمرس.

وجاء في أقوال معاون مباحث مركز شرطة أبوالنمرس أن تحرياته السرية أسفرت عن صحة الواقعة من قيام المتهم بالتعدى على نجلته مستخدما فى ذلك أدوات (عصى، حبال) وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها، قصده من ذلك إزهاق روحها.

كانت قد أحالت النيابة العامة عامل خردة، لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل ابنته، وتعذيبها حتى الموت في أبو النمرس.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يشك في سلوك نجلته بسبب خروجها المستمر من المنزل، مما دفعه للتعدي عليها بالضرب وتعذيبها، مما أسفر عن مقتلها.

وتلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال فتاة مصابة بكسور وكدمات ونزيف داخلي ووجود آثار تعذيب وادعاء سقوط من علو على غير الحقيقة ومقيمة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد المتوفاة لشكه في سلوكها وتحدثها في الهاتف لوقت طويل وخروجها المستمر من المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بارتكاب الواقعة.

التحريات اتهام عامل خردة تعذ ب ابنته أبو النمرس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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