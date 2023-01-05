الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«تموين المنيا»: الأرز بـ 15 جنيها والزيت بـ 48 جنيها للتر

الارز
الارز

كشف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في المنيا، عن آخر تطورات تطبيق التسعيرة الجبرية وأسعار السلع في المحافظة.

وقال خلال مداخلة هاتفية برنامج «كلمة السر»، مع الإعلامي خالد ميري، والمُذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، إن 75% من المحلات ملتزمة بقرار وضع الأسعار على المنتجات في المحال التجارية، مشيرا إلى أنه تم عمل 18 قضية عدم وضع الأسعار على المنتجات.

وأضاف أن جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة ولا يوجد شكاوى من نقص السلع الأساسية، لافتا إلى أن هناك توجيهات من وزير التموين بمتابعة الأسواق لضبط الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية الأرز 15 جنيها للكيلو والسكر 15 جنيها للكيلو والزيت يبلغ 48 جنيها للتر.

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