الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خالد ميري: الصعيد عانى سنوات من الإهمال.. والحياة تغيرت مع قدوم الرئيس السيسي

خالد ميري
خالد ميري

علق الإعلامي خالد ميري، على افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم في محافظة سوهاج بحضور الرئيس السيسي.

وقال خلال تقديم برنامجه "كلمة السر"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الخميس للصعيد رسالة مهمة بأن الصعيد في قلب التنمية، مضيفا أن الصعيد عاش سنين طويلة بدون مشروعات.

وأضاف أن الرئيس السيسي تفقد قرية أم دومة في سوهاج، لافتا إلى أن الرئيس السيسي زار القرية وحرص على تناول الإفطار مع الأهالي.

وأوضح أن قرى الصعيد كانت تفتقر للطرق ووسائل المواصلات والمياه النظيفة، قائلا: «حياة ناس تغيرت بشكل كامل في قرى حياة كريمة في سوهاج والآن كل الخدمات موجودة في قرى الصعيد».

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل من أجل توفير حياة كريمة لأهالي الصعيد، مؤكدا أن محافظات الصعيد من عام 2014 لها نصيب كبير من المشروعات.

ولفت إلى أن الصعيد يشهد تنفيذ مشروعات جديدة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي، يؤكد أن هناك رؤية شاملة وكاملة للصعيد.

وأكد أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشفت عن حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في صعيد مصر بمختلف الأصعدة من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشددا على أن الصعيد عانى لعقود، والآن بات الصعيد جاذبا نتيجة الاهتمام الكبير من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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