الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مواصلات معرض القاهرة للكتاب 2023 وكل ما تريد معرفته عن الدورة

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب

ينتظر الكثير من المواطنين موعد افتتاح معرض القاهرة للكتاب 2023، حيث يضم الكثير من الأعمال الأدبية والمؤلفات بإصدارات مختلفة، ونشاطات وفعاليات ثقافية وعروض سينما.

تاريخ معرض القاهرة للكتاب

جدير بالذكر أن معرض القاهرة للكتاب أطلق لأول مرة في عام 1969، والذي أصبح  أكبر معرض للكتاب في الشرق الأوسط والثاني عالميًا. 

ومن المتوقع أن يزور معرض القاهرة للكتاب 2023 حوالي مليوني شخص.

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مواعيد معرض الكتاب 2023

وحُددت مواعيد معرض الكتاب 2023 في إجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يكون افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في 24 يناير على أن ينتهي في 6 فبراير.

خطوط المواصلات العامة لمعرض الكتاب 2023

وقدمت محافظة القاهرة استعدادات قصوى لإقامة معرض القاهرة للكتاب 2023 فقد تم تجهيز 58 أوتوبيسا من النقل العام، وذلك لتغطية أحياء القاهرة المختلفة، والتي تتمثل في 7 خطوط، مع وضع ملصق مكتوب عليه "خدمة معرض الكتاب"، وتكون الخطوط هي كالتالي:

الأول: يخدم مناطق "العباسية، جامعة الأزهر، محور المشير، ميدان عبد المنعم رياض، رمسيس".

الثاني: يخدم مناطق "دوران شبرا، شارع شبرا، ميدان أحمد حلمي، شارع رمسيس، العباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير".

الثالث: يخدم مناطق "مكرم عبيد، مصطفى النحاس، الوفاء والأمل، النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات".

الرابع: يخدم مناطق "الحي السابع، ميدان هشام بركات، الحلمية، كلية البنات، عين شمس، حي السفارات، ميدان المطرية".

الخامس: يخدم مناطق "السيدة عائشة، الأوتوستراد، جامعة الأزهر، ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، قصر العيني".

السادس: يخدم مناطق "الطريق الدائري، محور المشير، صقر قريش، المعادي، نادي وادي دجلة".

السابع: يخدم مناطق "الحي الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير، سراي القبة، روكسي، السبع عمارات".

متى ينتهي معرض الكتاب 2023؟

من المحدد أن تكون نهاية معرض الكتاب 2023 في السادس من فبراير الموافق يوم الإثنين، بعد الانتهاء من إقامة جميع الفعاليات التي تم التخطيط لها.

تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

وأعلنت الهيئة العامة للكتاب أنها حددت شعار المعرض رقم 54 هذا العام ليكون "هويّة مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل". 

ومن المقرر أن يكون مكان معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وهناك العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي ستُقام على أرض معرض القاهرة للكتاب، والتي ذُكرت في دليل معرض الكتاب 2023 منها:

عرض الكتب والمؤلفات.

نشاطات وعروض مسرحية.

معارض للفنون التشكيلية.

عروض السينما.

ندوات ثقافية لرواد المعرض والمثقفين والمؤلفين.

معرض الكتاب للأطفال.

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