الشوط الأول.. تعادل سلبي بين تشيلسي ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، ضمن لقاءات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبدأ كلا الفريقين الشوط الأول برغبة مبكرة في تسجيل هدف فرض السيطرة على اللعب وكلاهما قدم مباراة هجومية بخطوط مفتوحة من انطلاق المباراة.

وفرض مانشستر سيتي استحواذه على الكرة من الدقائق الأولى للمباراة وحاول فرض أسلوبه على الملعب.

وتلقى تشيلسي ضربة مبكرة بإصابة رحيم ستيرلينج، وخروجه من الملعب في الدقيقة الخامسة ومشاركة بيير إيمريك أوباميانج بدلًا منه.

واستمرت المحاولات بين كلا الفريقين خلال أحداث الشوط الأول من أجل الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم ولكن كلا الدفاعين نجحا في إبعاد الخطورة عن المرميين.

وتعرض كريستيان بوليسيتش، لاعب تشيلسي للإصابة وخرج من الملعب في الدقيقة 22 وشارك بدلًا منه كارني تشوكويميكا.

وتواصل الأداء الهجومي خلال الدقائق التالية من عمر الشوط ولكن بدون أي خطورة تذكر.

واندفع لاعبو تشيلسي للهجوم وشكلوا ضغطًا متقدمًا على فريق مانشستر سيتي خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط، وكانوا قريبين من تسجيل هدف التقدم، فيما حاول لاعبو مانشستر سيتي استغلال تقدم هجوم تشيلسي من أجل تنظيم هجوم مرتد وتحولات سريعة لخطف هدف التقدم.

وسدد تشوكويميكا كرة قوية في الدقيقة 43 من خارج منطقة جزاء فريق مانشستر سيتي وارتطمت بالقائم الأيمن لإديرسون موراليس، حارس السيتي، ثم انقلبت الكرة لهجمة مرتدة لفريق مانشستر سيتي، انتهت بتسديدة من كيفن دي بروين بين يدي الحارس كيبا أريزابالا.

وانقلب الضغط لصالح مانشستر سيتي من الدقيقة 44 وتقدم لاعبو لمنتصف ملعب تشيلسي لتشكيل الضغط العالي وخلق الخطورة اللازمة لتسجيل هدف التقدم، وأرسل كيفن دي بروين تسديدة قوية ارتطمت بمدافع تشيلسي، وأشار الحكم لوجود تسلل على فودين.



وسدد لاعبو تشيلسي كرة واحدة على المرمى من 4 محاولات، مقابل تسديدة لفريق مانشستر سيتي من 3 محاولات خلال الشوط الأول.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 53%، مقابل 47% لصالح فريق تشيلسي.