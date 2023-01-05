مجلس النواب الأمريكي يتجه لجولة تصويت تاسعة على رئاسة المجلس

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، عن جولة تصويت تاسعة على رئاسة المجلس بسبب الخلافات بين الجمهوريين، وفق وكالة رويترز الاخبارية.

وفي سياق متصل، دعا دونالد ترامب بشكل واضح النواب الجمهوريين الأربعاء، إلى دعم ترشيح كيفن مكارثي لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، بعد يوم على فوضى شهدها المجلس من جراء عرقلتهم مساعي مكارثي للفوز بالمنصب.

وكتب الرئيس السابق على شبكته الاجتماعية "تروث" في دعم علني نادر من جانبه "حان الوقت الآن لكي يصوت النواب الجمهوريون العظماء في مجلس النواب لصالح كيفن".

خارج الكونجرس.. سيناريوهات اختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي

تكفي عضو الكونجرس عن كاليفورنيا غالبية بسيطة لاختياره رئيس أعلى هيئة تشريعية في واشنطن وثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه.

لكن للمرة الأولى منذ قرن فشل الجمهوريون في انتخاب رئيس لمجلس النواب في جولات الاقتراع الثلاث التي نقلتها شبكات تليفزيونية في أنحاء الولايات المتحدة.

ويبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الجزء الثاني من ولايته بكونجرس منقسم، بحيث إن انتخابات منتصف الولاية أفضت إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب وبقاء الغالبية في مجلس الشيوخ بأيدي الديمقراطيين.

رغم الأغلبيات الضئيلة، كان الكونجرس الذي هيمن عليه الديمقراطيون من 2021 حتى 2023 أحد أكثر مجالس الكونجرس إنتاجية في التاريخ الحديث، فسنّ جميع أنواع التشريعات- معظمها من الحزبين- حول التصنيع والبنى التحتية والتحكّم باستخدام الأسلحة وأزمة المناخ.

لكن محللي خطوات واشنطن يخشون انتهاء عصر التعاون بين الحزبين، مع توقّع دخول العملية التشريعية طريقا مسدودا فيما يتوعّد الجمهوريون بأجندة تحقيقات صارمة في معظم جوانب إدارة الرئيس جو بايدن.

وراقب حزب الرئيس السابق دونالد ترامب عمل الكونجرس من الهوامش طيلة عامين بينما تصدى زعيمه للعديد من التحقيقات داخل الكونجرس والتحقيقات الجنائية والمدنية.