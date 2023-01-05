الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس النواب الأمريكي يتجه لجولة تصويت تاسعة على رئاسة المجلس

الكونجرس الامريكي
الكونجرس الامريكي

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، عن جولة تصويت تاسعة على رئاسة المجلس بسبب الخلافات بين الجمهوريين، وفق وكالة رويترز الاخبارية. 

وفي سياق متصل، دعا دونالد ترامب بشكل واضح النواب الجمهوريين الأربعاء، إلى دعم ترشيح كيفن مكارثي لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، بعد يوم على فوضى شهدها المجلس من جراء عرقلتهم مساعي مكارثي للفوز بالمنصب.

وكتب الرئيس السابق على شبكته الاجتماعية "تروث" في دعم علني نادر من جانبه "حان الوقت الآن لكي يصوت النواب الجمهوريون العظماء في مجلس النواب لصالح كيفن".

 خارج الكونجرس.. سيناريوهات اختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي

تكفي عضو الكونجرس عن كاليفورنيا غالبية بسيطة لاختياره رئيس أعلى هيئة تشريعية في واشنطن وثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه.

لكن للمرة الأولى منذ قرن فشل الجمهوريون في انتخاب رئيس لمجلس النواب في جولات الاقتراع الثلاث التي نقلتها شبكات تليفزيونية في أنحاء الولايات المتحدة.

ويبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الجزء الثاني من ولايته بكونجرس منقسم، بحيث إن انتخابات منتصف الولاية أفضت إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب وبقاء الغالبية في مجلس الشيوخ بأيدي الديمقراطيين.

رغم الأغلبيات الضئيلة، كان الكونجرس الذي هيمن عليه الديمقراطيون من 2021 حتى 2023 أحد أكثر مجالس الكونجرس إنتاجية في التاريخ الحديث، فسنّ جميع أنواع التشريعات- معظمها من الحزبين- حول التصنيع والبنى التحتية والتحكّم باستخدام الأسلحة وأزمة المناخ.

لكن محللي خطوات واشنطن يخشون انتهاء عصر التعاون بين الحزبين، مع توقّع دخول العملية التشريعية طريقا مسدودا فيما يتوعّد الجمهوريون بأجندة تحقيقات صارمة في معظم جوانب إدارة الرئيس جو بايدن.

وراقب حزب الرئيس السابق دونالد ترامب عمل الكونجرس من الهوامش طيلة عامين بينما تصدى زعيمه للعديد من التحقيقات داخل الكونجرس والتحقيقات الجنائية والمدنية.

txt

من خارج الكونجرس.. سيناريوهات اختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي

جولة تصويت تصويت الخلافا الجمهوريين رئاسة المجلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

بداية الترم الثاني 2023 وموعد إجازة نصف العام

أسعار الزيت والسكر فى التموين لشهر يناير 2023

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 وباقي الإجازات الرسمية في مصر

تبدأ 10 يونيو.. موعد امتحانات الثانوية العامة ونظام الامتحانات 2023

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن.. سعر عيار 24 يصل إلى 1977 جنيها

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى