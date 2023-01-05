«كابيتانو مصر».. أحمد الكاس: أصعب موقف في حياتي استبعاد اللاعبين

بدأت فعاليات الحلقة الخامسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

حل كريس المصري، ومحمد زيدان ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وقدم عددًا من الفقرات السحرية مع مواهب البرنامج.

وحرص محمد زيدان على مشاركتهم لحظاتهم بعدد من الحيل السحرية التي يفعلها، وقام بشرح عدد من الحيل التي قدمها معهم.

وانتهت المباراة بالتعادل لتنتقل إلى ضربات الجزاء والذي فاز فيها فريق اليماني.

وأعطى محمد زيدان الشارة الذهبية لأفضل لاعب من فريق اليماني ماندو "حازم محمود" رقم 7 الذي وصفه بأنه مهاجم مشاكس وخطير".

وتعني الشارة الذهبية أن لا قدر الله خسرت المباراة المقبلة المدير الفني لا يستطيع الاستغناء عنك.

بينما في الجهة المعاكسة أحزان الخسارة تسيطر علي فريق الكاس وأعطى زيدان الشارة الذهبية لحارس المرمى من فريق الكاس.

وفي نهاية الحلقة لابد من استبعاد 2 من الفريق الخاسر، فريق الكاس.

وعلق أحمد الكاس قائلًا: "موقف صعب مينفعش أمشي حد، هي مؤلمة وأصعب لحظة في حياتي ومكنتش أحب أقف في الوضع ده قبل كدة تقدر ترجع وتعود تاني ده مش معناه إنك بتقتل هدفك لا صارع عشانه".