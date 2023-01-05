لافتة إنسانية.. «كابيتانو مصر» يدعو ذوى الهمم لتشجيع المواهب الصغيرة

بدأت فعاليات الحلقة الخامسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

حل كريس المصري، ومحمد زيدان ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وقدم عددًا من الفقرات السحرية مع مواهب البرنامج.

وحرص محمد زيدان على مشاركتهم لحظاتهم بعدد من الحيل السحرية التي يفعلها، وقام بشرح عدد من الحيل التي قدمها معهم.

وتقام مباراة المجموعة الثانية بمواجهة قوية بين فريق علي أبوجريشة بقيادة محمد اليماني، وفريق بوبو بقيادة أحمد الكاس والفريقان عندهم رغبة كبيرة في الفوز في بداية مشوارهم الفني في البطولة والمباراة تقام بحضور محمد زيدان نجم منتخب مصر.

وفي لافتة إنسانية وجه "كابيتانو مصر" دعوة لأحمد يوسف مشجع النادي الأهلي من ذوي الهمم، ومحمود حمدي مشجع النادي الزمالك من ذوي الهمم لحضور المباراة تكريماً لهم، وتقديم الدعم للمواهب الصغيرة لتشجيع المواهب.