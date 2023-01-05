وزير الرى: بدء الخطوات الإجرائية لتنفيذ مبادرة مصر الدولية للتكيف مع المناخ

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، جاهزية مصر لتكون مركزًا إفريقيًا للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف، مشيرًا إلى تقديم مصر العديد من خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة فى إطار التعاون (جنوب - جنوب) من خلال تدريب المتخصصين الأفارقة بالمركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.

وأوضح سويلم خلال لقائه بالسفير دانيال روبنستين، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، أنه يجرى حالياً اتخاذ الخطوات الإجرائية للتنفيذ الفعلى لمبادرة التكيف، حيث تم وضع الهيكل التنظيمى للمبادرة ووضع خطة عمل تفصيلية لمشروعات المبادرة، ليتم إعلان التفاصيل الخاصة بالمبادرة ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة.

وأشار وزير الري إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ودعم استدامة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع مؤكدًا أهمية تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى العالم والتي تُسهم في التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه الجوفية وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول لأنظمة الرى الحديثة في الزراعة مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

حضر اللقاء كل من السفير رفيق خليل المستشار السياسى لوزير الري، والدكتور عارف غريب، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الإقليمي بقطاع شئون مياه النيل، والدكتورة تهانى سليط، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، والدكتور عمرو فوزى، مدير عام الموارد بقطاع التخطيط، والمهندس مصطفي سنوسي، معاون الوزير لشئون مياه النيل، والمهندس عبدالرحيم يحيى، معاون الوزير للتعاون الاقليمى، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفني للوزير.