اليماني للاعبي «كابيتانو مصر»: نلعب بأخلاق قبل أي حاجة

بدأت فعاليات الحلقة الخامسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

حل كريس المصري، ومحمد زيدان ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وقدم عددًا من الفقرات السحرية مع مواهب البرنامج.

وحرص محمد زيدان على مشاركتهم لحظاتهم بعدد من الحيل السحرية التي يفعلها، وقام بشرح عدد من الحيل التي قدمها معهم.

وبعد فقرة طويلة من الشرح بدأ محمد زيدان يعلم اللاعبين على جدول للتهديف، حيث تم اختيار عدد من اللاعبين وتمرينها على التهديف على المرمى.

وتقام مباراة المجموعة الثانية بمواجهة قوية بين فريق علي أبو جريشة بقيادة محمد اليماني، وفريق بوبو بقيادة أحمد الكاس والفريقين عندهم رغبة كبيرة في الفوز في بداية مشوارهم الفني في البطولة والمباراة تقام بحضور محمد زيدان نجم منتخب مصر.

ووجه كابتن أحمد اليماني تعليماته لفريقه قبل المباراة:" مش عايز ضغوطات عليك في أي حاجة، عايز ضغوط ولعب كويس في نتحرك مع بعض، ألعب راجل في الملعب، وادي برجولة والنتيجة هتيجي بعد كده، نلعب كورة عادية سهلة مش عايز أي صعوبات في الملعب ألعب وأتحرك باصاً وأخلاق قبل أي حاجة".