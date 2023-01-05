وزير الري يبحث مع السفير الأمريكي بالقاهرة سبل التعاون في مجال المياه

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، السفير دانيال روبنستين، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة.

وبحث الطرفان مجالات التعاون الثنائى الحالية بين البلدين في مجال المياه، وسُبل تعزيز هذا التعاون مستقبلاً وخاصة في مجال بناء قدرات العاملين بقطاع المياه.

واستعرض وزير الموارد المائية، خلال اللقاء، المسار الذى اتخذته مصر وشركائها الدوليين على مدى عدة أشهر لدمج قضايا المياه في ملف المناخ العالمى، مشيراً إلى الدور الهام لأسبوع القاهرة الخامس للمياه والذى عُقد خلال أكتوبر الماضى، وفعاليات المياه بمؤتمر المناخ “COP27” الذى عُقد في نوفمبر الماضى، وصولاً لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقده في شهر مارس 2023.

وأكد “سويلم” أن مصر حققت إنجازاً بإدراج الخسائر والأضرار علي أجنده العمل المناخى العالمى، حيث تم وللمرة الأولى الإشارة للأمن المائى والتكيف فى مجال المياه فى القرارات النهائية لمؤتمر المناخ “COP 27”.

وأشار إلى قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين والتي مثلت نقطة تحول هامة في مؤتمرات المناخ، حيث تعتبر هذه المبادرة بمثابة نقطة البداية لاتخاذ إجراءات تنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه، و وضع الخطط الموضوعة سابقاً حيز التنفيذ خاصة بالقارة الأفريقية التي تحتاج لتنفيذ مشروعات حقيقة تساعد الدول الأفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ ، ووصولاً لتحقيق رؤية المياه ٢٠٣٠ وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.