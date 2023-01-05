الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري يبحث مع السفير الأمريكي بالقاهرة سبل التعاون في مجال المياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى  الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، السفير دانيال روبنستين، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة.

وبحث الطرفان مجالات التعاون الثنائى الحالية بين البلدين في مجال المياه، وسُبل تعزيز هذا التعاون مستقبلاً وخاصة في مجال بناء قدرات العاملين بقطاع المياه.

واستعرض وزير الموارد المائية، خلال اللقاء، المسار الذى اتخذته مصر وشركائها الدوليين على مدى عدة أشهر لدمج قضايا المياه في ملف المناخ العالمى، مشيراً إلى الدور الهام لأسبوع القاهرة الخامس للمياه والذى عُقد خلال أكتوبر الماضى، وفعاليات المياه بمؤتمر المناخ “COP27” الذى عُقد في نوفمبر الماضى، وصولاً لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقده في شهر مارس 2023.

وأكد “سويلم” أن مصر حققت إنجازاً بإدراج الخسائر والأضرار علي أجنده العمل المناخى العالمى، حيث تم وللمرة الأولى الإشارة للأمن المائى والتكيف فى مجال المياه فى القرارات النهائية لمؤتمر المناخ “COP 27”.

وأشار إلى قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين والتي مثلت نقطة تحول هامة في مؤتمرات المناخ، حيث تعتبر هذه المبادرة بمثابة نقطة البداية لاتخاذ إجراءات تنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه، و وضع الخطط الموضوعة سابقاً حيز التنفيذ خاصة بالقارة الأفريقية التي تحتاج لتنفيذ مشروعات حقيقة تساعد الدول الأفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ ، ووصولاً لتحقيق رؤية المياه ٢٠٣٠ وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.

COP27 التكيف مع تغيرات المناخ التعاون الثنائي الدكتور هاني سويلم الشركاء الدوليين المتحدة الأمريكية الموارد المائية والري المناخ COP27 الولايات المتحدة الامريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن.. سعر عيار 24 يصل إلى 1977 جنيها

جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع عاطل فى منشأة القناطر

زيلينسكى: الحرب ستنتهى عندما يغادر الجنود الروس أراضينا

محلل سياسي يكشف تطورات الأوضاع بين الكتل السودانية

علي أبو جريشة.. اليمانى يفوز على «بوبو» فى «كابيتانو مصر»

مرتضى منصور: سأنقل فتوح إلى الأهلى مثل كهربا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى