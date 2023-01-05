الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحد مواهب «كابيتانو مصر»: بحلم أفوز بالمركز الأول في البرنامج

أحمد أبو سعده
أحمد أبو سعده

قال اللاعب أحمد هشام أبو سعدة، من دسوق محافظة كفر الشيخ، أحد مواهب برنامج "كابيتانو مصر"، إنه يلعب في مركز الدفاع، متمنيًا أن يكون أحسن لاعب حتى يسعد عائلته.

وأضاف والده خلل تقرير قدمه البرنامج، أنه يساعد نجله منذ أن علم من أصدقائه عن موهبته والجوائز التي نالها، ويساعده بالذهاب معه في التدريبات، مؤكدًا أنه يستغل حب نجله لكرة القدم في تشجيعه على حفظ القرآن الكريم والتميز في الدراسة.

وأكد اللاعب، أنه يحب محمد صلاح، ووصفه بأنه لاعب سريع ويقدم هجمات من أي مكان، مشيرًا إلى أن حلمه أن يأخذ المركز الأول في كابيتانو مصر.

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.

كابيتانو مصر المركز الأول مواهب برنامج تفاصيل البرنامج

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