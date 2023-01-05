أحمد الكاس للاعبي «كابيتانو مصر»: «إلعب بقوة.. المباراة منافسة مش معركة»

بدأت فعاليات الحلقة الخامسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

حل كريس المصري، ومحمد زيدان ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وقدم عددًا من الفقرات السحرية مع مواهب البرنامج.

وحرص محمد زيدان على مشاركتهم لحظاتهم بعدد من الحيل السحرية التي يفعلها، وقام بشرح عدد من الحيل التي قدمها معهم.

وبعد فقرة طويلة من الشرح بدأ محمد زيدان يعلم اللاعبين علي جدول للتهديف، حيث تم اختيار عدد من اللاعبين وتمرينها على التهديف على المرمى.

وتقام مباراة المجموعة الثانية بمواجهة قوية بين فريق علي أبو جريشة بقيادة محمد اليماني، وفريق بوبو بقيادة أحمد الكاس والفريقين عندهم رغبة كبيرة في الفوز في بداية مشوارهم الفني في البطولة والمباراة تقام بحضور محمد زيدان نجم منتخب مصر.

وجه كابتن أحمد الكاس تعليماته لفريقه قبل بداية المباراة، قائلاً:" لأول مباراة لينا في الكبيتانو، بنلعب مباراة في تنافس مع الفريق الثاني لكن ليس معركة مع الفرقة الثانية مينفعش ازعق لزميلي ضيع فرصة مفيش مشكلة إحنا جايين نتعلم نتنافس إني اخد البطولة وأكسب المباراة بس عشان أكسب المباراة لازماً يبقى عندي تنظيم وقبل ده كله لازم يبقى في تركيز إلعب كورة قوية وندية بعيداً عن أي حد".