الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 6-1-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس في مواعيدها التي تختلف من محافظة لأخرى كما تتغير بصفة شبة يومية مع تغير طول الليل والنهار، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 6-1-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • موعد أذان الفجر 5:19 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:00 مساءً
  • موعد أذان العصر 2:50 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:09  مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:32  مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:06 مساءً
  • موعد أذان العصر 2:53 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:12 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:35 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:45 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:04 مساءً
  • موعد أذن العشاء 6:27 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • موعد أذان الفجر 5:18 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:02 مساءً
  • موعد أذان العصر 2:57 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:17 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:37 مساءً

 

 

مواقيت الصلاة في أسوان

  • موعد أذان الفجر 5:41 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:30 مساءً
  • موعد أذان العصر 3:31 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:51 مساءً
  • موعد أذان العشاء 7:09 مساءً

 

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • موعد أذان  الفجر  5:04 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:48 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:42  مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:01 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:22 مساءً
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ضمن الخريطة البرامجية.. بروتوكول تعاون بين راديو مصر و«الإفتاء» لإطلاق 5 برامج

الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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