لا يفوتك هذا المساء| «الأرصاد» تحذر من ظواهر جوية عنيفة.. وجدول ترتيب الدوري المصري

تناولت الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها “الدستور” لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

بعد طرح شهادات إدخار الـ25%.. خبير: «حالة من حالات الدفاع الاقتصادي»



طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر" بنك مصر والبنك الأهلي"، أمس الأربعاء، شهادة ادخار جديدة بفائدة 25% لمدة عام، وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن طرح تلك الشهادات قد تتسبب في ارتفاع كبير بأسعار الدولار مقابل الجنيه، وهي حالة من حالات الدفاع الاقتصادية التي يتبعها البنك.

https://www.dostor.org/4275408



صفاء النجار: العائلة المقدسة منحت البركة لأرض مصر وشعبها

علقت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، على الاحتفالات السنوية بأعياد الميلاد.

وقالت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن مصر دائماً مرتبطة بالسيد المسيح ارتباط كبير، والسيد المسيح مرتبط بها ارتباط قوي منذ أن وصل إليها بصحبة والدته السيدة مريم والقديس يوسف النجار هرباً من القتل ومكثوا في مصر بحسب التقديرات التاريخية مدة 3 سنوات ونصف أو أكثر قليلاً.



https://www.dostor.org/4275492

الأرصاد تحذر من من ظواهر جوية عنيفة خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة.

وحذرت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الخميس، من ظواهر جوية عنيفة خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن هناك فرص أمطار على السواحل الغربية يوم الأحد المقبل، وتزداد فرص الأمطار بكثافة يوم الإثنين على السواحل الشمالية للبلاد والمناطق الداخلية.



https://www.dostor.org/4275482



جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك

خطف الزمالك هدف التعادل مع الداخلية فى اللحظات الأخيرة من المباراة، التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، فى الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، عن طريق محمد عبدالغني، وكان هدف الداخلية جاء عن طريق سمير فكري فى الدقيقة 25 من الشوط الأول.

https://www.dostor.org/4275478



الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2023

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بزيادة المعاشات ومعرفة النسب المقررة لها، كونها أحد الأمور الهامة التي يتابعها الجميع، وتساهم في تحمل ارتفاع الأسعار.

ومع بداية العام الميلادي الجديد 2023، بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يناير 2023.

https://www.dostor.org/4275088

انسحاب من الدوري وعرض لاعبين للبيع.. قرارات من مرتضى بعد تعادل الزمالك مع الداخلية الخميس

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، الانسحاب من الدوري العام، وتوقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين هي ٢٠ في المائة من المستحقات مع إيقافها إلى أجل غير مسمى.

وقرر إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة لأسباب لن نفصح عنها والتأكيد أنهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع.

https://www.dostor.org/4275494



ابو جريشة يواجه بوبو.. منافسة قوية بين اليماني والكأس في الكابيتنو

انطلقت الحلقة الخامسة من برنامج كابيتانو مصر قبل قليل بين فريقي «أبو جريشة وبوبو» بالمجموعة الثانية من بطولة كابيتانو مصر لتشهد الحلقة منافسة قوية بين أبناء الكابتن محمد اليماني والكابتن أحمد الكاس في «كابيتانو مصر».

https://www.dostor.org/4275498