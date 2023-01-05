الخميس 05 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جانب ترفيهى.. كريس المصرى يقدم فقرة سحر مسلية لناشئى «كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

حل الساحر الشاب كريس المصري ضيفا على الحلقة الخامسة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية.

الحلقة الخامسة من كابيتانو مصر

وقدم كريس فقرة مسلية لناشئي برنامج كابيتانو مصر المذاع عبرر قناة أون من خلال مجموعة من ألعاب خفة اليد التي أسعدت الطلاب وغيرت أجواء المعسكر المغلق بالبرنامج.

انطلقت الآن خامس حلقات البرنامج الأقوى في اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر» عبر قناة ON وهو البرنامج الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومن المقرر أن يقدم فريقا من الفائزين باللقب، ومن المقرر أن تقدم حلقة اليوم تجربة مختلفة ومباراة جديدة.

وقبل أيام أطلق البرنامج بيانا، يؤكد برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب الكروية أنه لا توجد أي أكاديميات أو مدارس أو كشافين أو وكلاء لاعبين تابعين للبرنامج من قريب أو بعيد.

"كابيتانو مصر" برنامج تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإشتراك مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية في كل محافظات مصر ومجانا وبدون مقابل، ونحذر كل من يستخدم الاسم أو اللوجو أو يربط اسمه بالبرنامج لاستغلال المواهب وتضليل أولياء الأمور لاستخدام أبنائهم في الاشتراك بأي أكاديميات أو مدارس كروية تحت اسم كابيتانو مصر.
وشدد على أن البرنامج لا يهدف للربح وإنما اكتشاف المواهب عن طريق خبراء من وزارة الشباب والرياضة فقط لتقديمهم للمجتمع، وعن طريق اختبارات يتم الإعلان عنها في القنوات والمنصات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

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