الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مدير مستشفى سوهاج الجامعى الجديد: لدينا 16 غرفة عمليات مجهزة

الإعلامي محمد شردي
الإعلامي محمد شردي

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، حلقة خاصة من داخل عدد من المشروعات التي تم افتتاحها اليوم بحضور الرئيس السيسي.

وأكد الدكتور مصطفى هريدي، مدير عام مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، أن المستشفى الجديد به 16 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات المتطورة طبيًا، كما توجد أربع غرف مناظير جراحية مختلفة، فضلًا عن غرفتين عمليتين قيصري و4 غرف ولادة طبيعية.

وأشار إلى أن لديهم حوالي 300 طبيب مقيم في مستشفى سوهاج القديم والمستشفى الجديد، كما أن عدد الأساتذة حوالي 965 ما بين مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ وإخصائيين، مؤكدا أن لديهم جيشا من الأطباء يستوعب المستشفيين.

وتابع: "يوجد عجز في التمريض ولكن تغلبنا عليه من خلال الانتداب للممرضين مع وزارة الصحة"، لافتا إلى أن عمليات الطوارئ في مستشفى سوهاج الجديد لا تتوقف أبدًا.

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