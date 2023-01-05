الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

جلسة نفسية لتخفيف الضغوط على مواهب «كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

قدمت الدكتورة رشا الجندي، الخبيرة النفسية، لبرنامج "كابيتانو مصر"، جلسة مع المشاركين ببرنامج "كابيتانو مصر".

وأكدت "الجندي"، أنها اعتمدت على "العصف الذهني"، وعملية تخفيف الضغوط، مع مواهب البرنامج  واستمعت للكثير من تعليقاتهم.

وقال أحد الأطفال المشاركين بالبرنامج، إنه حرم من لعب كرة القدم من قبل والده في صغره، وذلك بسبب خوفه الشديد عليه، ولكن الأمر اختلف الآن وأصبح داعمًا له.

كما أكد آخر أن وفاة جده أثرت عليه كثيرًا، وذلك لأنه كان الداعم الأكبر له.

وأكد "الجندي"، أن المشاركين لديهم قابلية للتعلم والتدريب، مضيفة: "هما زي القماشة ينفعل نشتغل عليها ونطلع منهم أفضل حاجة". 

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.

خبيرة النفسية مواهب البرنامج لمشاركين كرة القدم قابلية للتعلم

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