الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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صفاء النجار: رحلة العائلة المقدسة لأرض مصر لم تكن هروبًا وإنما رسالة

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

علقت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، على الاحتفالات السنوية بأعياد الميلاد.
وقالت، خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن أحد القادة الرومان كتب في تقرير رفع إلى الحاكم الروماني في ذلك العصر يقول: أيها القيصر في عصرنا هذا رجل اسمه يسوع يسير على مقتضى الفضيلة العظمى ويتخذه الشعب نبياً.
وأضافت أنهم في ذلك العصر سمعوا عن يسوع أمورًا عجيبة، أنه يقيم الموتى ويشفي المرضى بكلمة واحدة وهو إنسان معتدل القامة، جميل الصورة، ذو هيبة كاملة البهاء حتى لا يضطر من ينظر إليه أن يحبه أو يخافه.
وأشار إلى أن يسوع كان يشع منه الضياء وجبين متسع غر ووجه مستوي ولا يوجد فيه عيب وعيناه تشع كالشمس فلا يمكن لإنسان أن يحدق فيه.
وأكدت أنه إذا عنف أرهب وإذا وعظ أبكى وهو يبدو فرحاً، موضحة أنهم لا يرونه ضاحكاً قط، وبكلامه يأسر الكثيرين وفيه شبه كبير من أمه التي هي أجمل نساء الناحية التي يقطن فيها.
وأوضحت أن الرسالة أشارت إلى أنه إذا رغب القيصر في رؤيته فسيرسله على الفور، مشيرة إلى أن يسوع أذهل أورشليم كلها بمعرفته لأنه يستوعب العلوم كلها على الرغم من أنه لم يدرس منها شيئا قط.
وتابعت أن أولئك الذين يعرفونه واختبروه أنهم حصلوا منه على نعمة عظيمة وصحة كاملة، إنه السيد المسيح كلمة الله ورسوله إلى العالمين الذي نحتفل في مصر بعيد  ميلاده هذا الأسبوع.
وأردفت: رحلة العائلة المقدسة لأرض مصر لم تكن رحلة هروب وإنما رسالة وما زالت أرض مصر الطيبة تحتفظ بذكريات وبركات هذه الرحلة التاريخية الفريدة.

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