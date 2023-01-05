الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة العاشر من رمضان

مشاجرة
مشاجرة

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات كقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، متضمناً نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 5 يناير، تبلغ لقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من ثلاثة أشخاص "مصابين بكدمات وجروح متفرقة" بقيام "سيدتين وعامل" بالتعدى عليهم وإحداث إصابتهم نتيجة حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة .

وقامت على أثرها إحدى السيدات "مشكو فى حقها" بالاستعانة بالعامل "مشكو فى حقه" فقام بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط العامل وسيدة من "المشكو فى حقهم" وبحوزة العامل السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

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وائل لطفي

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