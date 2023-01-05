بالتعاون مع وزارة الشباب.. بدء الحلقة الخامسة من «كابيتانو مصر» عبر ON

انطلقت الآن خامس حلقات البرنامج الأقوى في اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر» عبر قناة ON وهو البرنامج الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومن المقرر أن يقدم فريقا من الفائزين باللقب.

الحلقة الخامسة من برنامج كابيتانو مصر

وبدأت الحلقة باستعراض ما تم خلال الحلقات الماضية وخاصة الحلقة الرابعة من خلال ما قدمته المستشارة النفسية للاعبين وتقديمها للنصائح وإدارة النقاش مع الأبطال.

ومن المقرر أن تقدم حلقة اليوم مباراة جديدة ضمن مباريات المجموعة الثانية من البطولة بعد انتهاء مباريات المجموعة الأولى الأسبوع الماضي بفوز فريق كابتن محمد لطيف على فريق كابتن حمادة إمام.

وعلم «الدستور» أن نجم المنتخب المصري السابق ونادي بايرن ميونخ وعدد من الأندية محمد زيدان «زيزو» الجيل الذهبي لمنتخب مصر، ضيفا على على برنامج «كابيتانو مصر» ويقدم مجموعة من النصائح للاعبين الجدد ويقدم أجواء مرحة على مدار حلقتين من البرنامج الجديد.

تشهد خامس حلقات برنامج اكتشاف المواهب الكروية الضخم “كابيتانو مصر” تحديات ومبارايات جديدة والتي ينتظرها متابعي ومحبي كابيتانو مصر حيث يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة منذ انطلاقه.

"كابيتانو مصر" برنامج تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإشتراك مع وزارة الشباب والرياضة لإكتشاف المواهب الكروية في كل محافظات مصر ومجانا وبدون مقابل، ونحذر كل من يستخدم الاسم أو اللوجو أو يربط اسمه بالبرنامج لاستغلال المواهب وتضليل أولياء الأمور لاستخدام أبنائهم في الاشتراك بأي أكاديميات أو مدارس كروية تحت اسم كابيتانو مصر.

ونشدد على أن البرنامج لا يهدف للربح، وإنما اكتشاف المواهب عن طريق خبراء من وزارة الشباب والرياضة فقط لتقديمهم للمجتمع وعن طريق اختبارات يتم الإعلان عنها في القنوات والمنصات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وستتخذ إدارة البرنامج كافة الإجراءات القانونية ضد استخدام اسم وشعار البرنامج في منصات التواصل للنصب على المواطنين وإيهامهم بأنهم يستطيعون ضمهم لبرنامج «كابيتانو مصر» أو تسويقهم مقابل تحصيل أي مبالغ مالية.

وانطلقت رابع حلقات برنامج «كابيتانو مصر» لاختيار المواهب، يوم الجمعة، وخلال البرنامج أحضر المذيع خالد عليش طبق كنافة للمتسابقين، وجلس وسط المتسابقين وتحدث عن نفسه وحبه للكرة، وداعبهم بأنه كان يسجل أهدافا وكل أهدافه جميلة.