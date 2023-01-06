قفزة جديدة لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-1-2023

قفزة جديدة حققها الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري - حيث سجل 1760 جنيها في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية والتي تختلف من محل لآخر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وارتفعت كافة أعيرة الذهب خلال تعاملات اليوم مع الارتفاعات المتتالية التي يسجلها سعر الدولار امام الجنيه منذ قرار البنك المركزي المصري بخفص قيمة الجنيه أمام الدولار الذي تجاوز مستوى 27 جنيها.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6-1-2023.

سعر الدهب اليوم

سعر الذهب عيار 24: بيع 1,966 جنيها شراء 2,011 جنيها

سعر الذهب عيار 22: بيع 1,802 جنيه شراء 1,844 جنيها

سعر الدهب عيار 21: بيع 1,720 جنيها شراء 1,760 جنيها

سعر الدهب عيار 18: بيع 1,474 جنيها شراء 1,509 جنيهات

سعر الذهب عيار 14: بيع 1,147 جنيها شراء 1,173 جنيها

سعر الذهب عيار 12: بيع 983 جنيها شراء 1,006 جنيهات

سعر الاونصة: بيع 61,134 جنيها شراء 62,555 جنيها

سعر الجنيه الذهب: بيع 13,760 جنيها مصريا شراء 14,080 جنيها

سعر كيلو الذهب: بيع 1,965,714 جنيها مصريا شراء 2,011,429 جنيها

أسعار الذهب في سوق المال

تختلف أسعار الذهب في سوق المال عن سوق الصاغة، وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري كالتالي: