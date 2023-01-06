قفزة جديدة لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-1-2023
قفزة جديدة حققها الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري - حيث سجل 1760 جنيها في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية والتي تختلف من محل لآخر.
أسعار الذهب اليوم في مصر
وارتفعت كافة أعيرة الذهب خلال تعاملات اليوم مع الارتفاعات المتتالية التي يسجلها سعر الدولار امام الجنيه منذ قرار البنك المركزي المصري بخفص قيمة الجنيه أمام الدولار الذي تجاوز مستوى 27 جنيها.
وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6-1-2023.
سعر الدهب اليوم
- سعر الذهب عيار 24: بيع 1,966 جنيها شراء 2,011 جنيها
- سعر الذهب عيار 22: بيع 1,802 جنيه شراء 1,844 جنيها
- سعر الدهب عيار 21: بيع 1,720 جنيها شراء 1,760 جنيها
- سعر الدهب عيار 18: بيع 1,474 جنيها شراء 1,509 جنيهات
- سعر الذهب عيار 14: بيع 1,147 جنيها شراء 1,173 جنيها
- سعر الذهب عيار 12: بيع 983 جنيها شراء 1,006 جنيهات
- سعر الاونصة: بيع 61,134 جنيها شراء 62,555 جنيها
- سعر الجنيه الذهب: بيع 13,760 جنيها مصريا شراء 14,080 جنيها
- سعر كيلو الذهب: بيع 1,965,714 جنيها مصريا شراء 2,011,429 جنيها
أسعار الذهب في سوق المال
تختلف أسعار الذهب في سوق المال عن سوق الصاغة، وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري كالتالي:
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|أسعار الذهب عيار 24
|1,598 جنيها
|$58.89
|سعر الذهب عيار 22
|1,465 جنيها
|$53.98
|أسعار الذهب عيار 21
|1,398 جنيها
|$51.53
|أسعار الذهب عيار 18
|1,198 جنيها
|$44.17
|سعر الذهب عيار 14
|932.02 جنيه
|$34.35
|سعر الذهب عيار 12
|798.87 جنيها
|$29.44
|سعر الذهب عيار 9
|599.15 جنيها
|$22.08
|أسعار أوقية الذهب
|49,690 جنيها
|$1,831
|أسعار جنيه الذهب
|11,184 جنيها
|$412.22
|أسعار كيلو الذهب
|1,597,737 جنيها
|$58,887