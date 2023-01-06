الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بتكلفة 150 مليون جنيه.. تطوير مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

تطوير مسجد الإمام
تطوير مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

اهتمت الدولة المصرية بتطوير المناطق السياحية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك للاهتمام بجذب السياحة لها، ولذلك طورت الدولة مسجد الإمام الحسين في وسط القاهرة بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه، والذي يعتبر كأحد المزارات الدينية والسياحية في مصر.

وشملت أعمال التجديد للمسجد، المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين، والصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، على نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للضريح، إلى جانب تطوير الطرق والميادين والمداخل المؤدية للمسجد، وتغيير الأجزاء التالفة، واختيار ألوان تتماشى مع الأعمدة الأثرية، وعمل دهانات للأسقف بإجمالي مساحة 4 آلاف متر، وتغيير شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها، وتزويد المسجد بتكييف مركزي، وتنفيذ أعمال عزل حراري للأسطح، وتغيير الإضاءة وأنظمة الصوت، وتوسيع مصلى السيدات ليتسع إلى 450 سيدة بدلاً من 85 سيدة، وإضافة مساحة خارجية للمسجد تتسع لنحو3 آلاف مصلٍّ، مع بناء سور به 6 بوابات أفراد، و4 بوابات سيارات، وعمل قبلة للساحة الخارجية ومنبر لصلاة العيد أو المناسبات».

وبدأت أعمال تطوير مسجد الحسين في منتصف مارس الماضي، حين أغلق المسجد، لبدء مشروع الترميم بموجب بروتوكول تعاون وقعه في ديسمبر الماضي، مع وزارة الأوقاف، ونقابة الأشراف، ومشيخة الطرق الصوفية ، وأستغرقت أعمال التطوير 21 يوماً، وشارك فيها 300 مرمم كانوا يعملون على مدار الساعة.

الدولة المصرية السياحة مسجد الحسين وسط القاهرة مليون جني الدينية

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وائل لطفي

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