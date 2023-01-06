أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 6-1-2023

سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 57 جنيه بزيادة 7 جنيهات مقابل سعرها أمس الخميس، وذلك في بورصة الدواجن، وتتخطى سعر 60 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

وتأثرت أسعار الدواجن بقرار البنك المركزي أمس برفع قيمة الدولار مقابل الجنيه والذي تجاوز سعره خلال يومين مستوى 27 جنيهًا بعد أن أستقر عند مستوى 24 جنيهًا طوال شهر ديسمبر.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدواجن والبيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن ومزارع بيع البيض.

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء وصل إلى 57 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو 62 جنيهًا للكيلو.

سعرالدواجن أمهات أبيض 51 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض عمر يوم من 09.25 جنيه إلى 09.50 جنيه.

كتكوت ساسوعمر يوم من 07.25 جنيه إلى 07.50 جنيه.

كتكوت بلدي عمر يوم من 05.00 جنيه إلى 06.50 جنيه.

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 15.00 جنيهًا 16.00 جنيهًا.

كتكوت بط مولارد عمر يوم 15.00 جنيهًا 16.00 جنيهًا.

لحم بط فرنساوي 24.00 جنيهًا 24.50 جنيه.

لحم بط مسكوفي 47.00 جنيهًا 47.25 جنيه.

لحم بط مولارد 31.00 جنيهًا 32.50 جنيه.

سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيهًا.

كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيهًا. 16.50 جنيه.

كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيهًا.

كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيهًا. 44.50 جنيه.

سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه.

كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه.

أسعار البيض اليوم