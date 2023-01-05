الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق شقة سكنية بالدقى

حريق شقة
حريق شقة

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق نشب بشقة سكنية كائنة بأحد العقارات في الدقى، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع مصدق بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي شقة سكنية الدقي حريق

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انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق شقة سكنية بالدقى

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