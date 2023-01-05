انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق شقة سكنية بالدقى

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق نشب بشقة سكنية كائنة بأحد العقارات في الدقى، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع مصدق بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.