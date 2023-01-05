«300 جنيه بس».. جمعية المأذونين تكشف مفاجأة عن رسوم الزواج الجديدة

كشف محمد عون، المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، عن تفاصيل رسوم الزواج الجديدة مع إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الخميس، إن الفترة الأخيرة هناك عقود زواج كثيرة، موضحًا أن الشائعة الأخيرة بشأن الحق اتجوز قبل الصندوق ودفع 30 ألف جنيه، تسببت فى قيام الكثير بعمل شهادات طبية وعقد عقود الزواج.

وأضاف أن ما نشر من وكيل المأذون شائعة، وهو الآن محبوس وما نشره أمر غير صحيح.

ولفت إلى أنه يتوقع أن تكون الشهادة الطبية الواحدة بـ100 جنيه، والصندوق يحصل على 100 جنيه، أى الموضوع كله 300 جنيه فقط، وليس 30 ألف جنيه.

وردا على سؤال: "هل المأذون يحصل على نسبة من قيمة المؤخر؟"، قائلا إن المأذون يحصل على نسبة لتسديده ضرائب وأشياء كثيرة.

وأشار إلى أن المؤخر إذا كان 10000 جنيه، سيحصل المأذون فى النهاية على مبلغ بين الـ 1500 لـ1700 جنيه، وأن كل مأذون يحدد المبلغ حسب موقع عقد الزواج، وابتعاده عن منزله.