صاحب مصنع أحذية: الرئيس السيسى سند للصناعة المصرية

كشف أحمد العريان، صاحب أحد مصانع الأحذية الخفيفة بسوهاج، عن كواليس حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات في سوهاج.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن زيارة الرئيس السيسي لهم بمثابة شرف وسند ودافع نحو المزيد من العمل.

وأضاف: "هذه أول مرة يتم عمل مصنع للأحذية الخفيفة أو الكوتشى بمحافظات الصعيد والقادم أفضل إن شاء الله".

وتابع: "الرئيس السيسي أعطانا دفعة من خلال إنشاء مصنع للأحذية الخفيفة يخدم أهالى سوهاج وأى حلم ممكن يتحقق وتعاونا مع مبادرة ابدأ لإنشاء مشروعات صغيرة للشباب".