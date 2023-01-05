الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألمانى يتعرض لضغوط لتسليم أوكرانيا دبابات

أولاف شولتس
أولاف شولتس

حث أعضاء في التحالف الحكومي والمعارضة المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، على أن يعطي الضوء الأخضر لإرسال دبابات إلى أوكرانيا، بعد أن أعلنت فرنسا تسليم دبابات قتالية خفيفة.

وصرحت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ ماري أغنيس شتراك-تسيمرمان من حزب "اف دي بي" الليبرالي لوكالة فرانس برس أن "الحجة التي تتذرع بها المستشارية دوما للقول إن ألمانيا لا يجب أن تتخذ قرارات منفردة قد بطلت".

ووعدت باريس أوكرانيا بتسليم دبابات قتالية خفيفة من طراز AMX-10 RC فرنسية الصنع، استجابة لحاجات كييف الملحة لمواجهة الجيش الروسي.

وقام حلفاء أوكرانيا الأوروبيون بتسليم دبابات سوفيتية الصنع، ولكن لم يتم تسليم دبابات غربية بعد رغم طلب كييف المتكرر.
وأضافت شتراك-تسيمرمان "مرة أخرى تتولى فرنسا الدور الذي كان متوقعا من ألمانيا وتأخذ زمام الأمور" معتبرة أن "الكرة باتت الآن في ملعب برلين".

وشددت على أن أوكرانيا يجب أن "تنتصر للدفاع أيضا عن حريتنا وقيمنا - وهذا لا يمكن أن يتم إلا بمساندة الدبابات".

من جهته قال ألكسندر غراف لامبسدورف الدبلوماسي العضو في الحزب الديمقراطي الحر "اف دي بي" والذي يرتقب أن يعين سفيرا لدى موسكو، إنه يتوقع أن يناقش الموضوع داخل التحالف.

ورفضت الحكومة الألمانية حتى الآن تسليم دبابات بحجة أن مثل هذا الإجراء يجب أن يُتخذ بالتشاور مع الحلفاء الغربيين وأن ألمانيا يجب ألا تتورط كما حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتطالب كييف برلين بإرسال دبابات ليوبارد 2.

ويعارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بزعامة شولتس تسليم مثل هذه المعدات، خلافا لشركائه الليبراليين والخضر.

التحالف الحكومي المستشار الألماني أولاف شولتس شولتس دبابات أوكرانيا

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وائل لطفي

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