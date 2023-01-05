الصعيد بيتغير.. تفاصيل افتتاح الرئيس السيسى المشروعات التنموية فى محافظة سوهاج

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الإسكان عاصم الجزار، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بتسجيل صوتى للقارئ الراحل الشيخ محمد صديق المنشاوى، ابن مدينة المنشأة بسوهاج، ثم جرى عرض فيلم قصير عن سوهاج الجديدة بعنوان «سوهاج أصل السيرة»، يتضمن سيرة أهالى سوهاج الذين تميزوا بالأصالة والكرم، والتطورات التى طرأت على المحافظة فى عهد الرئيس السيسى وبفضل تدخلات مبادرة «حياة كريمة» لتعمير المحافظة وتطويرها.

«حياة كريمة» تطور 181 قرية فى 7 مراكز وتُحوّل «أم دومة» إلى نموذجية

تضمن الفيلم تسليط الضوء على جهود المبادرة الرئاسية التى شملت ١٨١ قرية و٧ مراكز، إضافة إلى قرية «أم دومة» التى أصبحت تضم مجمع خدمات متكاملًا ومستشفيات ومدارس على أعلى مستوى، بخلاف توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وبناء مركز شباب، ومشروعات للرى وتجديد المصارف وتبطين الترع بطول ٤٣٦ كم.

ووفق البيانات المعروضة فى الفيلم التسجيلى جرى تطوير مستشفى سوهاج الجامعى بتكلفة مليار و١٧٨ مليون جنيه، ويشمل وحدات صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وجاء فى الفيلم أن تطوير جامعة مدينة سوهاج الجديدة بالكوامل تكلف ٣ مليارات جنيه، إضافة إلى إنشاء محور طما لربط شرق النيل بالغرب، وتنفيذ ٢٩٠ مشروع رصف وصيانة للطرق، وإنشاء ٥ محطات كهرباء جديدة، و١١ مشروع صرف صحى لخدمة أكثر من ١٧٠ ألف مواطن.

وألقى رئيس الوزراء كلمة أكد خلالها أن مدينة سوهاج الجديدة واحدة من مدن الجيل الثالث، التى يطلق عليها مدن التوأمة، لافتًا إلى أنه بعد أن وجّه الرئيس بإعمار وتنمية الصعيد حظيت مدينة سوهاج الجديدة بنصيب كبير من الاهتمام والمشروعات لتحقيق عملية تنمية حقيقية على أرض الواقع.

بعد ذلك شهد الرئيس عددًا من الافتتاحات فى محافظة سوهاج عبر «الفيديو كونفرانس»، حيث جرى افتتاح محور طما على النيل كأحد أهم محاور التنمية الذى نفذته وزارة النقل.

عقب ذلك صعدت بعض النماذج الشابة الرائدة فى مختلف المجالات بجامعة سوهاج على المسرح فى مواجهة الرئيس والحضور، لعرض مساهماتهم فى المشروعات العلمية ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠.

من بين النماذج برز الطالب محمد عبداللطيف، بكلية الطب البشرى بجامعة سوهاج، الذى أكد أنه كان يواجه مجموعة من التحديات المتعلقة بصعوبة التعلم بالطرق التقليدية وتشريح الجثث والحيوانات وفهم التفاعلات الكيميائية الخطيرة.

وقال: «إنه بناءً على توجيهات الرئيس السيسى كانت رؤية مصر ٢٠٣٠ والدعم المتواصل للبحث العلمى والابتكار، استطعنا إنشاء وحدة التكنولوجيا الطبية، التى يجرى من خلالها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى والمعزز، لإنشاء محتوى تعليمى تفاعلى لمساعدة الطلاب على توفير الوقت والجهد والمواد، والوصول لهذا المحتوى فى أى وقت ومكان وعدد لا نهائى من المرات».

وأضاف أن تكلفة إنشاء الوحدة ٥٠٠ ألف جنيه، تشمل الأجهزة وتطبيقات «السوفت وير» والدعم الفنى واللوجستى، ويمكن تعميم التجربة فى جميع الجامعات المصرية.

وقالت ندى حسن، الطالبة بكلية العلوم بجامعة سوهاج، إن هناك بعض المشكلات التى واجهتها أثناء الدراسة تتعلق بأجهزة الكشف عن الإشعاع لعدم توافرها فى السوق المحلية، ويتم استيرادها من الخارج وتكلفتها مرتفعة ويصعب صيانتها.

وأضافت أنه بمساعدة زملائها استطاعت تصميم جهاز للكشف عن الإشعاع، وقياس الجرعات الإشعاعية بتكلفة أقل ٥٠٪ من المستخدمة حاليًا، سهل الصيانة والتطوير، وتم تحميله بالفعل على «روبوت» ذاتى الحركة لتوسيع نطاق الكشف عن الإشعاع وحماية العنصر البشرى من خطر التعرض المباشر للإشعاع، الذى قد يسبب ضررًا بالغًا يصل إلى حد الحروق الإشعاعية وبعض السرطانات والوفاة.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من الجهاز واستخدامه فى الأماكن التى تتعامل مع الإشعاع والمواد المشعة، مثل المستشفيات والجامعات وهيئة الطاقة الذرية والمحطات النووية وأماكن الحفر والتعدين، وبذلك يسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية لمصر بتوفير منتج محلى الصنع عالى الكفاءة بسعر منخفض قادر على أن ينافس فى السوق العالمية، وفى تحقيق استراتيجية ورؤية مصر٢٠٣٠.

«كلمنى إشارة» منصة ذكية لترجمة المواد الدراسية للطلاب ضعاف السمع

قالت منار السيد، الطالبة بكلية العلوم بجامعة سوهاج، إن مصر لديها ٧ ملايين ونصف المليون من الصم وضعاف السمع، منوهة بأنه جرى تأسيس منصة «كلمنى إشارة» التجريبية، التى تهدف لحل بعض المشكلات، منها صعوبة التحصيل الدراسى للصم وضعاف السمع، وعدم توافر المناهج التعليمية والبرمجة، إضافة إلى توفير مهارات سوق العمل بلغة الإشارة.

وأضافت أن المنصة تعمل على ترجمة المناهج الدراسية، وتدريب الصم على مهارات سوق العمل والبرمجة، فضلًا عن تدريب أولياء الأمور لتنمية مهارات أبنائهم وتدريب الموظفين بلغة الإشارة وتوفير خدمة «مكالمات الفيديو»، مضيفة أنه من المقرر إطلاق المنصة بجميع خدماتها خلال العام الحالى.

من جهتها، أشادت هاجر أحمد، الطالبة بكلية الزراعة بجامعة سوهاج، بمبادرة الرئيس السيسى للكشف المبكر عن مرض السمنة لأطفال المدارس، مشيرة إلى أن تناول الأطفال وجبات خفيفة «سناكس» غير صحية من أهم أسباب السمنة.

وقالت إنه فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، جرى التوصل إلى طريقة صحية لعمل وجبات خفيفة من شرائح الفاكهة المجففة الخالية من المادة الحافظة والسكر الصناعى، وبالتالى فهى تحقق أعلى استفادة وقيمة غذائية للطلاب، لأنها تحتوى على أكثر من ٦ جرام ألياف و٠.٧ جرام بروتين و٣٤٠ كيلو كالورى/ طاقة.

وأكدت أهمية تصنيع الفواكه المجففة، مشيرة إلى أنه بدعم من الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة تم التواصل مع مبادرة «ابدأ» للمساعدة فى توفير مصنع من أجل إنتاج ٥٠ إلى ٦٠ طن فواكه مجففة شهريًا ما يفتح فرصًا للتصدير للأسواق الأوروبية وبالتالى توفير عملة صعبة لمصر.

وقال أيمن مراد، الطالب بكلية العلوم بجامعة سوهاج، إن هناك تحديات تواجهنا فى عدد من المجالات، مثل الصحة والزراعة والمياه والآثار، ونحن كمعمل تطبيقات البلازما بكلية العلوم فكرنا أن نواجه تلك التحديات باستخدام البلازما وهى الحالة الرابعة للمادة وليست بلازما الدم.

وأضاف أنه جرى استخدام تقنية البلازما فى المجال الصحى فى التسريع من التئام الجروح، واستخدامها فى مجال الزراعة فى معالجة البذور الزراعية التى تعمل على زيادة نموها وإمكانية زراعتها فى الأماكن الصحراوية بإنتاجية عالية، مشيرًا إلى أن تقنية البلازما أيضًا متواجدة بقوة فى مجال المياه فى تنقية معالجة مياه الشرب، ونحن ندرس حاليًا إمكانية استخدام البلازما فى حل مشكلة ملوحة المياه وتحليتها، كما تتواجد تقنية البلازما فى مجال ترميم الآثار.

وأعرب عن أمله فى الانتقال من المجال البحثى إلى التطبيق على أرض الواقع استنادًا إلى الدعم المستمر من الرئيس للشباب.

وقال صموئيل جرجس، الطالب بكلية الصيدلة بجامعة ٦ أكتوبر أحد أبناء محافظة سوهاج، إن سوهاج تواجه عددًا من التحديات، أهمها تراكم المخلفات الزراعية عند المزارعين، وزيادة توعية الشباب بالأكل الصحى خاصة بعد جائحة كورونا.

وأضاف: «بمساعدة مجموعة من الشباب نفذنا فكرة مبتكرة لإعادة استخدام المخلفات الزراعية- التى تمثل مشكلة بيئية كبيرة- فى زراعة نوع من أنواع عيش الغراب اسمه (المشروم المحارى)، ويحتوى (المشروم المحارى) على نسبة دهون ١٪ فقط، ويعد من الأكلات الصحية الممتازة»، متابعًا كما نقوم بإعادة تدوير مخلفات المشروم المحارى الزراعية كأعلاف حيوانية وأسمدة زراعية لأنها تحتوى على نسبة نيتروجين عالية.

وأوضح صموئيل: إننا بدأنا مشروعنا بتكلفة بسيطة، والآن نعمل فى صوبة زراعية مساحتها ٦٠ مترًا مربعًا بطاقة إنتاجية نصف طن شهريًا، ونستخدم أسلوب الزراعة العمودية، وهو يتيح لنا أكبر إنتاج ممكن من أقل مساحة، كما نستخدم تقنية الرى بالرذاذ، والتى تستخدم أقل كمية مياه ممكنة.

وأشار إلى أن فريقه توصل إلى قطعة أرض بمساحة ٥ أفدنة، وتواصل مع مبادرة «ابدأ» للمساعدة فى إنشاء مزرعة «مشروم محارى» متكاملة، ملحق بها مصنع لمنتجات المشروم المحارى، مثل البانيه والبرجر، وهذا ما يتيح تنفيذ مشاركات مختلفة مع وزارات الصحة والتجارة والصناعة والسياحة.

عقب ذلك توسط الرئيس السيسى مجموعة من الشباب الرائد والمتميز بمختلف المجالات من طلاب جامعة سوهاج، الذين عرضوا بعض النماذج التى ابتكروها، لالتقاط صورة تذكارية.

إنشاء 3 آلاف و300 وحدة صناعية خلال 7 سنوات ضمن جهود مبادرة «ابدأ»

وجرى عرض فيلم تسجيلى عن مجمع الصناعات بجرجا فى سوهاج، تتولى تنفيذه مبادرة «ابدأ»، حيث بدأ الفيلم باستعراض خطط الدولة الصناعية التى شملت الصعيد.

ووفق البيانات الواردة فى الفليم جرى تنفيذ عدة مشروعات خلال ٧ سنوات، تشمل مصانع ومدنًا سكنية ومجمعات صناعية عملت على توفير حوالى ٣٣٠٠ وحدة صناعية استغلت طاقات الشباب ووفرت فرص عمل بالآلاف.

وتناول الفيلم أيضًا إنشاء مجمع صناعى فى غرب جرجا فى سوهاج، درة الصعيد، الذى عمل على توفير ١٧٨ وحدة صناعية تستهدف صناعات غذائية وهندسية وكيميائية.

وذكر أن مبادرة «ابدأ» كانت الشريك الأساسى فى التنمية الصناعية فى الصعيد، وكانت طريق البداية لكل مستثمر وصانع وعامل يشارك فى تحقيق هدف الارتقاء بالصناعة المحلية وتوطين الصناعات وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن خطط تطوير الصناعة فى سوهاج كانت من أولويات مبادرة «ابدأ»، حيث تم عقد شراكات لبناء مصانع جديدة، والتى ستعمل بأيادى أهالى الصعيد، كما تم دعم الصناع بحلول مبتكرة حتى يتمكنوا من تطوير مصانعهم والاهتمام بتدريب الأيدى العاملة وتوفير الدعم للمصانع المتعثرة.

ولفت إلى أن مبادرة «ابدأ» تدرك أهمية تطوير الصناعة، وتؤمن بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون صناعة قوية ومصانع مصرية تحقق الاكتفاء الذاتى، لأن الصناعة تعمل على توفير فرص عمل للشباب وتساعد فى الوصول لهدف تحويل اقتصاد بلادنا إلى اقتصاد منتج.

وحرص المهندس مينا وليم، المدير التنفيذى لمبادرة «ابدأ»، على عرض مجموعة من المشروعات المساهمة فى تطوير الصناعة فى محافظة سوهاج، مبينًا أن مجمع غرب جرجا الصناعى يضم ١٧٨ وحدة صناعية.

وعقب ذلك شهد الرئيس السيسى افتتاح ٣ مصانع، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، كنموذج للمصانع التى جرى دعمها ومشاركتها من المبادرة داخل مجمع غرب جرجا، حيث افتتح المستثمر محمد عبداللطيف، أول مستثمر فى المجمع الصناعى غرب جرجا، مصنع البلاستيك الذى يعتمد على البولى إيثيلين، وينتج خامات مصرية ١٠٠٪.

كما افتتح المستثمر أحمد عنتر مصنع الأعلاف بالمنطقة الصناعية غرب جرجا، الذى ينتج «حلاب وتسمين»، بقوة إنتاج ٥ أطنان فى الساعة، و٤٠ طنًا يوميًا.

وافتتح المستثمر أحمد العريان مصنع «الفوندى والحذاء الرياضى»، بالشراكة مع مبادرة «ابدأ»، مبينًا أن المصنع هو أول مشروع للأحذية الرياضية فى الصعيد.

وأكد الرئيس أهمية إنشاء مجمعات صناعية ومساكن فى المناطق غير الزراعية، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء المساكن هو عدم استهلاك الأراضى الزراعية، وأن الهدف من إنشاء المجمعات الصناعية هو توفير فرص عمل.

وشدد على أن هناك حاجة للكثير من المجمعات الصناعية والمساكن لتلبية احتياجات المواطنين.

عقب ذلك، قدم الفنان وائل الفشنى استعراضًا فنيًا بصحبة فرقة سوهاج للفنون الشعبية.

ووجّه الرئيس حديثه له قائلًا: «استعد سوف نحتاجك خلال افتتاح مدينة الثقافة والفنون لتقديم الفن المصرى بأفكار جديدة، فنحن فى حاجة لإحياء فنون مصر وتراثها».