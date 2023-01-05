التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان.. جديد المجلس الأعلى للثقافة

"التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان"، عنوان أحدث إصدارات المجلس الأعلي للثقافة، وذلك ضمن سلسلة أبحاث المؤتمرات، وتضم أبحاث المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة، والذي عقد في القاهرة يناير 2019. والسلسة تشرف عليها الدكتورة عزة أبواليزيد.

و"كتاب التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان"، تحرير وتقديم دكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلي للثقافة.

ويضم مجلد "التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان"، أبحاث: الإنسان والثقافة والاستدامة، للدكتور إسماعيل سراج الدين، المدير الأسبق لمكتبة الإسكندرية ــ التنمية الثقافية وبناء الإنسان .. قراءة في المفاهيم للباحثة سامية قدري الأسس الثقافية للتنمية.. التنمية كحدث ثقافي للباحث محمد شقشوق ــ العلاقة التفاعلية بين الثقافة والتنمية المستدامة.. نحو منظور ثقافي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للباحث محمد الصافي ــ "الأبعاد الثقافية للتنمية المستدامة بين المحفزات والمعوقات.. تحليل سوسيولوجي للرؤي النظرية والنماذج التطبيقية للباحث هاني خميس أحمد عبده ــ "الدولة والثقافة.. مدخل إلي السياسات الثقافية والتخطيط العربي" للباحث حسن أحمد اللوزي ــ "من الرياض إلي سيدني الثقافة المجتمعية والتنمية الثقافية المستدامة" للباحثة مني عبدالله الغريبي ــ "التنمية المستدامة والحاجيات الثقافية الجديدة: الحداثة والإذعان لسطوة مرجعية التنمية"، للباحث محمد بن حمودة ــ "التنمية الثقافية من النهضة للحداثة" للباحث صلاح الدين يونس ــ "جدل العلاقة بين الثقافة والتقدم" للفنان عز الدين نجيب ــ "المستقبل: جدل الثقافة والمتغيرات والمجتمع" للدكتور خالد عزب ــ "رد الاعتبار للتنمية الذاتية" للباحث سامح فوزي ــ "الإبداع الفني ودوره في بناء الإنسان ــ عرض وتحليل نقدي" للباحثة سماح عبدالله ــ "دور الثقافة في اقتصاد ريادة الأعمال" للباحث عبدالعظيم محمود حنفي.

ومما جاء في مقدمة كتاب "التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان"، نقرأ: تمثل التنمية المستدامة الآن خيارًا استراتيجيًا لا غني عنه لتحسين نوعية الحياة، وتحقيق التقدم لكل المجتمعات الإنسانية بصفة عامة، والمجتمع المصري وكثير من المجتمعات العربية بصفة خاصة، ويتسع الاهتمام بالثقافة الآن ليصبح القاسم المشترك في كل قضايا التنمية والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية علي السواء، وعلي ضوء ذلك يضم هذا المجلد مجموعة من المقالات والأبحاث التي تستهدف التأصيل النظري لقضايا البعد الثقافي في التنمية المستدامة وخصوصا بناء الإنسان، علي اعتبار أن التنمية الحقيقية، بوصفها توسيعا للخيارات الإنسانية، لم تعد قاصرة علي البناء في الحجر، وإنما العمل للبناء في البشر لتحقيق غايات إنسانية أسمي.