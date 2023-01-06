بتكلفة 100 مليون جنيه.. افتتاح المركز التخصصي لطب الأسنان بزهراء مدينة نصر

اهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنظومة الصحة، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال المستشفيات بجميع المحافظات وإدخال الأجهزة الطبية الحديثة لعلاج المرضى، لذلك قامت الدولة المصرية بإنشاء "المركز التخصصي لطب الأسنان بزهراء مدينة نصر"، بتكلفة تطوير وتجهيزات تجاوزت الـ 100 مليون جنيه، ليصبح أول مركز متكامل متخصص في طب الأسنان.

ويتكون المركز من 5 طوابق على مساحة 740 مترا، وبطاقة عمل 25 وحدة أسنان، ويعمل بنظام الربط المميكن بين جميع أقسام المركز.

ويضم المركز أيضا أقسام (جراحة الوجه والفكين، وعيادات مخصصة لذوي الهمم، وعلاج الجذور، والعلاج التحفظي، وطب أسنان الأطفال، وطب الفم وعلاج اللثة، وزراعة الأسنان، وتقويم الأسنان)، بالإضافة إلى قسم التركيبات الثابتة والمتحركة الملحق بمعملين مزودين بأحدث الأجهزة لخدمة جميع المرضي، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى الأهالي.

اهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنظومة الصحة، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال المستشفيات بجميع المحافظات وإدخال الأجهزة الطبية الحديثة لعلاج المرضي، لذلك قامت الدولة المصرية بإنشاء "المركز التخصصي لطب الأسنان بزهراء مدينة نصر"، بتكلفة تطوير وتجهيزات تجاوزت الـ 100 مليون جنيه، ليصبح أول مركز متكامل متخصص في طب الأسنان.

ويتكون المركز من 5 طوابق على مساحة 740 مترا، وبطاقة عمل 25 وحدة أسنان، ويعمل بنظام الربط المميكن بين جميع أقسام المركز.

ويضم المركز أيضا أقسام (جراحة الوجه والفكين، وعيادات مخصصة لذوي الهمم، وعلاج الجذور، والعلاج التحفظي، وطب أسنان الأطفال، وطب الفم وعلاج اللثة، وزراعة الأسنان، وتقويم الأسنان)، بالإضافة إلى قسم التركيبات الثابتة والمتحركة الملحق بمعملين مزودين بأحدث الأجهزة لخدمة جميع المرضى، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى الأهالي.