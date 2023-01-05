كابتن علياء ثابت: تكريم رئيس الجمهورية حلم وإحساس لا يوصف

قالت علياء ثابت لاعبة مركز شباب الري ومنتخب مصر، إن إحساس التكريم إحساس لا يوصف خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي انتعشت الرياضة المصرية في عهده كذلك تمكين المرأه رياضيًا وعلميًا وسياسيًا.

وأضافت أن قصة نجاحها بدأت بعدما انضممت كأول حارس مرمى للكرة النسائية في سوهاج بمركز شباب الري الذي أهلني لترشيح لمنتخب مصر.

وأشارت ان التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان بمثابه حلم من أحلامي تحقق وكان دفعة معنوية كبيرة لاستكمال المشوار الطويل في الرياضة، موجهة الشكر لكل من أعانها لكي تكون في تلك اللحظات التي لا تنسى من تكريم لرئيس الجمهورية.

فيما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم مستشفى سوهاج الجامعي الجديد والتي تعد طفرة جديدة في القطاع الطبي والمشروعات القومية في مجال القطاع الطبي وتقام المستشفي على مساحة 24 ألف متر مربع مقسمة الى 3 مباني، المبنى الأول يضم قسم الاستقبال والعيادات الخارجية، والثاني المبنى التعليمي وكلية الطب البشري، والثالث مبنى الخدمات ويشمل كل الخدمات التي تقدمها المستشفى.

المستشفى يضم 286 سرير، من بينها قسم خاص بالعيادات الخارجية، و12 غرفة عمليات جراحية كبرى وصغرى، وعدد 47 وحدة عناية مركزة، ووحدات غسيل كلوي للأطفال والكبار، موضحاً أنه تم الانتهاء من مرحلة الإنشاء الهندسي بتكلفة 858 مليون جنيه، وتم تسليمها للجامعة وتم إجراء الفرش والأثاث والأجهزة والمعدات بتكلفة 320 مليون جنيه.

والمستشفى يضم كافة الأقسام الموجودة بالمستشفيات الجامعية الأخرى خارج حدود المحافظة، وسيحدث طفرة كبيرة في تحسين وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي محافظة سوهاج وكل محافظات الصعيد المجاورة.

كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرية ام دومه وشهدت القرية إنشاء مجمع خدمات حكومية، وبلغت نسبة التنفيذ 100% لخدمة أهالى القرية، وإنشاء محمع خدمات زراعية نموذج رقم 4 وبلغت نسبة التنفيذ 100% لخدمة المزارعين بالقرية وتطوير مركز شباب أم دومة" مبنى إداري – سور " بنسبة تنفيذ بلغت 100% لخدمة الشباب من مختلف الفئات العمرية، وإنشاء نقطة إسعاف أم دومة لخدمة الأهالى فى الحالات المرضية وبلغت نسبة التنفيذ 100%، وتطوير شامل للوحدة الصحية بأم دومة لخدمة كافة الأسر الموجودة بالقرية وبلغت نسبة التنفيذ 100%، وإنشاء وحدة طب الأسرة لخدمة الفتيات المقبلات على الزوج والسيدات المتزوجات وبلغت.