تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد لعام 2023 وأهم مميزاتها

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، من المواضيع التى يهتم شريحة كبيرة من المواطنين بالبحث عنه من خلال مؤشر البحث “جوجل”.

«الدستور» يرصد في السطور التالية تردد القناة وأبرز برامجها..

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

القمر الصناعى : هو نايل سات

الاستقطاب: أفقي كما كان بالسابق

نوع القناة: HD

وأصبح معدل تصحيح الخطأ هو: 3\4

بينما معدل الترميز هو: 30000

محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك

تهتم قناة “ناشيونال جيوغرافيك” بالبيئة وما تحتويه من طيور وحيوانات وغرائب والطبيعة والبحر والأرض وغرائب المخلوقات حيث تقوم القناة بانتاج أفلام وثائقية تخدم هذا المنحى وتقدم دائما الجديد حول هذا الأمر وتبث بعدد من اللغات وتقدم محتوى مغلف بجودة ودقة عاليتين.

وتقوم القناة ببث لقطات مصورة "فيديو" تخدم الحياة البرية حيث تكون هذه الأفلام عبارة عن صور حية متحركة للحيوانات والطيور والبحر أو تقدم مجموعة من الأفلام الوثائقية الفريدة التى تقدم محتوى عن البيئة والطبية والأسماك والبحار والجبال وكل ما يدخل فى هذا الأمر لذا هناك متابعين لها بالملايين حول قارات العالم فهى تعتبر واحدة من اهم القنوات المتخصصة فى عرض هذا المنحى.

وتقوم القناة بالاستعانة بعدد من العلماء والأساتذة المتخصصين لبث قنواتها حيث أنها تعتمد على منحى علمى وبالتالى تستعين بعدد من الشخصيات المتخصصة فى هذه العلوم لتقديم لامحتوى كما إنها تستعين بعدد من مشاهير العالم لتقديم عدد من برامجها التى تبث بعدد مختلف من اللغات .

مميزات قناة ناشونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك عدد لا بأس به من المميزات التى تجعلها تختلف عن القنوات الأخرى وهى: