78 قرار تصالح على مخالفات البناء «نموذج 10» لأهالي مدينة شرم الشيخ

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على 21 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ ، "نموذج 10".

جاء ذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على

الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأكد رئيس المدينة أن إجمالي قرارات التصالح التي تم اعتمادها حتى الآن 78 قراراً.

وأشار المحافظ ان ذلك في اطار استكمال التصديق علي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، ووجه بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.