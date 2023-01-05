الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى لطلاب مدرسة بسوهاج: «أنتم بكره والمستقبل كله»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" جولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية أم دومة إحدى قرى "حياة كريمة" بمركز طما في محافظة سوهاج.
وبثت التغطية فيديو يتضمن لقطات من زيارة الرئيس لقرية أم دومة بمركز طما في محافظة سوهاج، وتناول الرئيس السيسي الإفطار مع أهالي القرية، كما تفقد مشروعات حياة كريمة بالمحافظة.
ووصل الرئيس السيسي إلى قرية "أم دومة"، إحدى قرى "حياة كريمة" بمركز "طَما" بمحافظة سوهاج، في جولة ميدانية بالقرية.
وخلال الجولة زار الرئيس إحدى مدارس القرية ومازح الطلاب قائلًا: "مفيش مدرسة النهارده ولا إيه، انتوا بكره انتوا المستقبل كله".

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وائل لطفي

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