السجن المشدد 15 عامًا لسائق بتهمة حيازة «الهيروين» فى الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، المتهم "ع.ج.س"، بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وألزمته المصاريف الجنائية وكذلك مصادرة السيارة محل الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، والمستشار ياسر حسني مدبولي، والمستشار محمد عزيز وكيل النائب العام، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10184 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، بورود بلاغ يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب بأن التحريات السرية توصلت لقيام المتهم سائق، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما في ذلك السيارة محل البلاغ فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه حال استقلاله السيارة وبتفتيشه عثر بحوزته عدد لفافة بلاستيكية هيروين، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على لفافات تحوى قطع متحجرة ومسحوق الهيروين المخدر، وبتفتيشه عثر علي مبالغ مالية وهاتف محمول.

وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن عدد 4 لفافات بلاستيكية شفافة ضبطت داخل السيارة تحوى على مسحوق بعضه متحجر ثبت احتوائها على جوهر الهيروين المخدر وزنت 219,10 جرام، وكذلك لفافة شفافة ضبطت بحوزة المتهم تحوي علي مخدر الهيروين وزنت 26,10 جرام والسيارة محل البلاغ .

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.