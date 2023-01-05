الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤبد غيابيًا لأمين خزنة لتزوير مستندات رسمية والاختلاس بالإسكندرية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة أمين خزينة غيابيا بالسجن المؤبد، وألزمته برد مبلغ 473467 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لقيمة ما اختلسه وعزله من الوظيفة لمدة 3 سنوات مما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، صدر الحكم بعضوية كل من  المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، والمستشار ياسر حسني مدبولي، والمستشار أحمد ماهر وكيل النائب العام، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 38725 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة قيام المتهم "م.إ.م" أمين خزينة شركة للغزل والنسيج، بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع أمين مخزن بشركة غزل ونسيج،  اختلس مبلغ 473467 جنية والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك بتحريره كشوف استرداد الأمانات حال كونه المختص بتحريرها على خلاف الحقيقة.

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وقد ارتكب تزويرًا في تزوير عدد 19 نموذج استرداد من الأمانات وذلك لإثبات واقعة مزورة، وقد استعمل تلك المحررات المزورة المقدمة له لعمله، محتجا لصحة ما ورد بها، تحرر محضر وبعرضها على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

اختلاس مبالغ مالية أحداث القضية إسكندرية استرداد اسر إسكندر احمد ماهر

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وائل لطفي

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