الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب بنفيكا يهاجم تشيلسي بسبب إنزو فيرنانديز: يقودونه للجنون

إنزو فيرنانديز
إنزو فيرنانديز

هاجم روجر شميدت، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، بسبب إنزو فيرنانديز، لاعب الفريق.

وارتبط اسم إنزو بالانتقال لصفوف نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عقب تألقه رفقة المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم، قطر 2022.

وقال شميدت في تصريحات لشبكة سكاي س بورتس: "هناك نادٍ يريد التعاقد مع إنزو فيرنانديز، إنهم يريدهون جذبه ولكنهم يعرفون أنهم فقط يمكنهم الحصول على اللاعب من خلال دفع الشرط الجزائي".

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية إلى أن اللاعب اقترب من الانتقال لصفوف تشيلسي خلال الانتقالات الشتوية الجارية، وخاصة شبكة ليفربول إيكو التي أكدت أن الصفقة ستكلف النادي اللندني 112 مليون جنيه إسترليني.

أضاف: "هذا تقليل من احترامنا، لبنفيكا إنهم يقودون اللاعب للجنون ويتظاهرون أنهم يريدون دفع الشرط الجزائي ومن ثم يريدون التفاوض".

أبولا: بنفيكا يرفض عرض 100 مليون يورو لانتقال فيرنانديز لنيوكاسل

وذكرت صحيفة "أبولا" البرازيلية، أن إدارة نادي بنفيكا رفضت عرضًا من نادي نيوكاسل يونايتد يُقدر بـ100 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن خورخي مينديز قدم لـ روي كوستا رئيس نادي بنفيكا، عرضين من ناديين مختلفين، بقيمة 127 مليون يورو للتعاقد مع إنزو فيرنانديز.

وأضافت الصحيفة، أن روي كوستا متمسك بالبقاء على اللاعب في صفوف بنفيكا، لكنه قد يقبل برحيله إذا ارتفع العرض المُقدم من الأندية الراغبة في ضمه عن 130 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة بيع للاعب من الدوري البرتغالي، بعد جواو فيليكس الذي انتقل من ناديه إلى أتلتيكو مدريد قبل 3 أعوام.

إنزو فيرنانديز لعب 25 مباراة  منذ انتقاله لفريق بنفيكا البرتغالي، وسجل 3 أهداف وصنع 5 لزملائه في الفريق.

ويملك إنزو فيرنانديز سجلًا دوليًا مع الأرجنتين به 10 مباريات، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر لزملائه.

روجر شميديت بنفيكا تشيلسى إنزو فيرنانديز الانتقالات الشتوية

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