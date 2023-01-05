الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق شقة سكنية فى بولاق

موقع حريق شقة
موقع حريق شقة

انتدبت النيابة العامة بالجيزة المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور، دون وقوع أي إصابات.

كانت الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالجيزة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده النيران.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

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