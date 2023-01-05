الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لضبط الأسعار.. حملات مكبرة على سوق الخضار بالقصير جنوب البحر الأحمر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق لمتابعة انتظام بيع السلع بالأسعار المقررة، وتحرير محاضر للمخالفين، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتفعيل عمل الجهات الرقابية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بالأسواق وضبط الأسعار. 

من جانبه أكد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق بصفة مستمرة لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي؛ حفاظا على سلامة المواطنين ووضع لافتات الأسعار على جميع الأصناف، مؤكدًا أن الإدارات المختصة بالوحدة المحلية، شنت حملة تفتيشية، اليوم الخميس على سوق الخضار، حيث تابعت اللجنة صلاحية الموازين وتنظيم البايكات وإعلان الأسعار.

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وائل لطفي

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