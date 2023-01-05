الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أسامة عسكر يتفقد المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»

جريدة الدستور

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لكل الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

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بدأت الجولة التفقدية باستعراض اللواء أركان حرب تيمور موسى، رئيس مجلس الإدارة، مكونات وقطاعات المدينة الصناعية "سايلو فودز"، مشيرًا إلى أنها تعتبر أول وأحدث مدينة صناعية إلكترونية تعمل بشكل متكامل لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية المختلفة، موجهًا الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر للشركة منذ إنشائها.

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كما تم تقديم عرض تناول القطاعات المختلفة بالشركة، ومجهوداتها فى تلبية احتياجات السوق المحلية وفقًا للمعايير العالمية.

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ونقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال الشركة لما يبذلونه من جهد وعرق لتأدية مهامهم بتفانٍ وإخلاص، مشيدًا بالأداء المتميز للمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" وقدرتها على تنفيذ جميع المهام التى توكل إليها.

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وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد مصنع «الروتو» ومحطة إعادة تدوير المذيبات والمعمل المركزي وعدد من مصانع المنتجات الغذائية بالمدينة.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

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الفريق أسامة عسكر يتفقد المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»

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