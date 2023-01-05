الكنيسة اللاتينية تحتفل باليوم الـ12 من الميلاد

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم الخميس، بحلول اليوم الثاني عشر للميلاد.

وبهذه المناسبة، القت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: “جدّد الرّب يسوع للرُّسل القدّيسين النداء الّذي وجّهه الله لإبراهيم. فكان إيمانهم يشبه إيمان إبراهيم؛ إذ كما أطاع إبراهيم حالما سمع النداء ، كذلك تبع الرُّسل الرّب يسوع حالما دعاهم وسمعوه... هم لم يُصبِحوا تلاميذًا نتيجة فترة طويلة من التعليم، بل نتيجة سماع كلمة الإيمان. ولأنّ إيمانهم كان حيًّا، فقد أطاع ذلك الإيمان من هو الحياة فور سماعه صوته الحيّ. وسرعان ما ركضوا للحاق به بدون تأخير؛ ونرى من خلال ذلك أنّهم كانوا تلاميذًا في قلوبهم قبل أن يكونوا حتّى مدعوّين”.

وتابعت:"هكذا يتصرّف الإيمان الّذي حافظ على البساطة. فهو لا يتلقّى التعليم نتيجة قوّة الحجج؛ لكن، كما العين النقيّة والطاهرة تتلقّى شعاع الشمس الّذي يُرسل إليها بدون تفكير أو عمل، وتبصر النور حالما تنفتح... كذلك أولئك الّذين يتحلّون بالإيمان الطبيعيّ يعرفون صوت الله حالما يسمعونه. يستفيق نور كلمته فيهم؛ ويندفعون بفرح أمامه ويتلقّونه، كما قال ربّنا في الإنجيل: "إِنَّ خِرافي تُصْغي إِلى صَوتي وأَنا أَعرِفُها وهي تَتبَعُني"

وأكملت: "ثُمَّ تَركَ النَّاصِرة وجاءَ كَفَرْناحوم على شاطِئِ البَحرِ في بِلادِ زَبولونَ ونَفْتالي فسَكَنَ فيها، لِيَتِمَّ ما قيلَ على لِسانِ النَّبِيِّ أَشَعْيا: ... الشَّعبُ المُقيمُ في الظُّلْمَة أَبصَرَ نُورًا عَظيمًا والمُقيمونَ في بُقْعَةِ المَوتِ وظِلالِه أَشرَقَ عليهمِ النُّور"... بكلّ تأكيد، عندما تكلّم القدّيس متّى عن رؤية النور، بل بالأحرى عن انبلاج النور الكبير، أراد أن يُفهِمنا بشارة مُخلِّصنا المُضيئة وإشعاع بشرى ملكوت الله السّارة: لقد كانت أَرضُ زَبولون وأَرضُ نَفْتالي أوّل مَن سمعتها من فم الربّ يسوع نفسه".

بالفعل، إنّ الربّ بدأ بشارته على هذه الأرض بالتحديد وفيها دشّن كرازته... كما وأنّ الرّسل بكونهم أوّل من رأى النور الحقيقي على أَرضِ زَبولون وأَرضِ نَفْتالي قد أصبحوا هم بأنفسهم نورًا للعالم... "يَفرَحون أَمامَكَ "كالفَرَحِ في الحِصاد كابتِهاجِ الذينَ يَتَقاسَمونَ الغَنيمة".. إنّ هذا الفرح سيكون بذات الفعل فرح الرّسل أنفسهم، وسيكون فرحًا مُضاعفًا حين، كالحصّادين، "يَعودُون فيَأتون مُهَلِّلين" وكابتِهاجِ الذينَ يَتَقاسَمونَ غَنيمة المهزوم أي هزيمة الشّيطان.

إنّك بالفعل، أيّها الربّ والمخلّص، مَن رفعت عن كاهلنا النّير الذي يضغط علينا، نير الشيطان الذي كان فيما مضى ينتصر في العالم حين كان يسود على كلّ الأمم ويلوي جميع الرقاب من خلال نير عبوديّته الثقيل... أنت يا ربّ، بسرِّ قوّتك حرّرت الإنسان من دون جيوش أو إراقة دماء، ليكون في خدمتك...

نعم، إنّ الشيطان سيُحرَقُ بنار لا تطفأ، "لأَنَّه قد وُلدَ لَنا وَلَدٌ وأُعطِيَ لَنا آبنٌ فصارَتِ الرئاسةُ على كَتِفِه" لأنّه بكونه الله يستطيع أن يملك الأسبقيّة... "ولسَلام لا انقِضاءَ لَه على عَرًشِ داوُدَ ومَملَكَتِه لِيُقِرَّها ويُوَطِّدَها بِالحَقِّ" لأنّه سوف يملك ليس على اليهود فقط كما فعل داود، إنّما ستكون له مملكةٌ على جميع الأمم من الآن وإلى الأبد.